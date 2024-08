Pavelló porta accent

Creat: Actualitzat:

El nou parquet del Barris Nord llueix fantàstic i tots ja estem esperant el començament de la temporada amb el bàsquet de Lleida a l’AC B. Però l’estrena ha quedat entelada per una falta d’ortografia al rètol de gran mida en un dels costats de la tarima, on es pot llegir “Pavello (sic) Barris Nord”, sense l’accent obligatori que correspon en català, tant en majúscules com en minúscules. Toca corregir-ho immediatament.

Sense roda de premsa

de Salut La consellera de Salut, Olga Pané, havia anunciat atenció als mitjans en la seua vista d’ahir a les obres de l’Arnau de Vilanova, però el contacte amb la premsa es va anul·lar sense cap raó. Esperem que la publicació de les llistes d’espera no hi hagi tingut res a veure...