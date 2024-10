Cines prèmium a Lleida: amb preus i confort en espera

Creat: Actualitzat:

Les sales prèmium estan pensades per brindar el màxim confort: disposen d’àmplies butaques reclinables a seixanta graus amb reposapeus, recolzacaps i petites taules per disfrutar de productes adquirits al local, càrrega d’aparells electrònics, etc., com ja explicàvem ahir al nostre diari. I també dona als clients la possibilitat de gaudir d’una projecció privada, lloguer de sala o hall i organitzar esdeveniments.

Però molts lectors ens pregunten què comportaran aquests plus en el preu de l’entrada. Doncs caldrà esperar al desembre per conèixer els detalls, però Ocine va assegurar que l’entrada pujarà només uns dos euros.

El que està clar és que en prèmium o en pantalla gran el plaer de veure una pel·lícula al cine no hi ha televisor que pugui atansar-s’hi.