Un altre reality de famosos

Com que resulta que fa uns mesos dos dels fills de Julio Iglesias, Chábeli i Julio Junior, van tenir acceptació a les xarxes, TVE ha pensat que ningú millor que ells per conduir un nou reality –de fet ja se n’han gravat més de la meitat en les entregues– que es dirà Los Iglesias: Hermanos a la obra, en què, a cavall de Miami i Madrid, els descendents de tan egregi cantant s’encarregaran de redecorar les cases dels seus amics, tots de l’alta societat, per descomptat. Chábeli farà el disseny i Julio Jr. l’executarà. Bé, aquesta és la idea! De fet, aquesta idea, sigui dit de passada, de nova no en té res. Fa uns anys a les cadenes minoritàries s’emetia un Hermanos a la obra en el qual els germans nord-americans Jonathan i Drew Scott, després d’enderrocar portes i envans, amb quatre porexpans, dos contraplacats i quatre complements comprats en un low-cost et deixaven la casa repolida i tot plegat per quatre de duros. És de suposar que aquí els pressupostos seran més elevats, però no es facin gaires il·lusions. Passada l’estrena no veiem que la cosa pugui tenir gaire futur.