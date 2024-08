Carta de l'alcalde d'Alfarràs sobre la IA que determina que és un dels pobles més lletjos

Creat: Actualitzat:

Com a alcalde d’Alfarràs, m’adreço a vosaltres en nom de tots els meus conciutadans, arran de la notícia publicada el 26 d’agost, sobre la bellesa del nostre poble, en què es descriu que la intel·ligència artificial ha determinat que som el poble més lleig de la província de Lleida. Alfarràs és molt més que cases i carrers; és la gent que els habita, és la comunitat que hem construït amb esforç, és la nostra història, la nostra cultura i els paisatges que ens envolten, tan plens de vida i bellesa. Per a nosaltres, cada racó del nostre poble té un significat especial, ple de records, de moments compartits amb la família i els amics, de tradicions que hem mantingut vives amb orgull. És cert que potser no som un poble perfecte, però qui ho és? El que sí que som és un poble amb ànima, amb un profund amor pel nostre entorn i una determinació ferma per millorar dia a dia. Hem treballat de valent per revitalitzar els nostres espais, per preservar la nostra herència i per fer d’Alfarràs un lloc on viure amb dignitat i esperança.

A més, en els últims anys, hem treballat intensament per revitalitzar el nostre nucli urbà, promovent projectes que millorin la qualitat de vida dels nostres ciutadans i que posin en valor el nostre patrimoni cultural i natural. Des de la restauració d’edificis històrics fins a la creació d’espais verds, Alfarràs és un exemple de com un municipi petit pot transformar-se gràcies a l’esforç col·lectiu. Entenem que cada persona pot tenir la seva opinió sobre els llocs que visita, però considerem que etiquetar el nostre poble de manera tan negativa pot tenir conseqüències injustes per a la nostra comunitat. Alfarràs és molt més que una simple imatge, és un lloc ple de vida, història i oportunitats. I una cosa és clara, la IA mai podrà valorar el que un poble representa emocionalment per a la gent que hi viu, per a la gent que ha crescut entre els seus carrers i places o per a la gent que simplement ha tingut el plaer de conèixer la veritable essència del nostre municipi.

Lamentem que l’article de la revista Viajar no hagi sabut veure aquesta essència i ens dol que una valoració tan superficial pugui afectar la percepció externa del nostre poble. Però no perdem l’esperança, perquè sabem que Alfarràs té molt a oferir a qui tingui la sensibilitat de mirar més enllà de les aparences.

Per això, convidem a tothom de tot cor a visitar- nos, a conèixer la veritable cara d’Alfarràs. Estarem encantats de rebre- us, de passejar amb vosaltres pels nostres carrers, de mostrar-vos els nostres racons preferits i d’explicar-vos la història que s’amaga darrere de cada pedra, de cada somriure. Alfarràs és casa nostra i ens agradaria que, amb una nova visita, pugueu veure’l amb els mateixos ulls que nosaltres: amb amor, respecte i orgull. Han dit que som el poble més lleig de la província. El que no diuen és som el poble que té la millor gent del món. Amb afecte.