La llarga ombra de la corrupció

Segur que ahir va ser un dia agredolç per al cos dels Mossos d’Esquadra de Lleida. A cap sector no li agrada que hi hagi entre les seues files, empresa, corporació o equip de futbol, tant hi fa un exemple com un altre, persones sense escrúpols que qüestionen la credibilitat i honorabilitat del col·lectiu per enriquir-se il·lícitament. Però passa cada dia, tant en el sector privat com en el públic. Així, la policia catalana va viure aquest dimarts una dualitat de sensacions perquè haver de detenir un company que està presumptament relacionat amb el narcotràfic, i altres tèrbols negocis, no deu ser plat de bon gust. Però també devia ser un dia d’orgull al depurar pomes podrides del cos de Mossos (el segon descobert per afers interns del cos en poques setmanes). Perquè l’arrestat, a banda de ser sospitós de diversos delictes relacionats amb les drogues i el blanqueig de capitals, seria també l’agent que va comparèixer davant de la Guàrdia Civil per denunciar els responsables del dispositiu de l’1-O del 2017 a Lleida, declaració que va propiciar que el fiscal imputés diversos comandaments dels Mossos, amb un full de serveis irreprotxable i que van actuar amb les més escrupoloses professionalitat i proporcionalitat (seguint les instruccions donades per una interlocutòria judicial per al dia del referèndum), com va quedar demostrat mesos després davant de la Justícia. Cap organisme està lliure d’indesitjables i el que marca les diferències és com s’actua quan es descobreixen i en aquest cas només es pot felicitar els Mossos per posar a disposició de la Justícia el suposat delinqüent.

Assassins a la cuina

Les presons de Ponent i Lledoners (Bages) han apartat del treball a la cuina reclusos amb condemnes per homicidi arran de l’assassinat d’una empleada de la presó de Tarragona a mans d’un intern que complia condemna per haver matat ja una altra dona a punyalades. Un assassinat a partir del qual es va iniciar una protesta dels funcionaris a tots els centres penitenciaris de Catalunya demanant més seguretat per al personal i incrementar la plantilla, ja que els últims anys ha augmentat el nombre d’interns. La situació encara segueix enquistada perquè els treballadors exigeixen la dimissió del secretari de Mesures Penals, Rehabilitació i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, per asseure’s a la taula del diàleg i la conselleria assegura que el crim era “imprevisible” i rebutja cessaments per aquest tema. Ara, aquestes dos presons decideixen intervenir en l’assumpte i els condemnats per homicidi no podran treballar a la cuina amb ganivets i instruments perillosos, la qual cosa ens sembla una bona iniciativa a estendre a tot Catalunya.