'Zorra' se situa com la tercera cançó més viral del món a Spotify

La cançó que representarà Espanya a Eurovisió 2024, 'Zorra', del grup valencià Nebulossa, se situa aquest dimarts com la tercera cançó més viral del món a la plataforma de 'streaming' Spotify.

La flamant vencedora del Benidorm Fest ha acumulat només aquest dilluns més de 360.000 reproduccions, amb les quals ha superat els 3,3 milions d’escoltes totals a la plataforma.

'Zorra' és, amb diferència, la més popular de les 16 cançons del Benidorm Fest 2024 i l’única que supera els dos milions de reproduccions. No obstant, cinc temes més han arribat al milió i l’últim ha estat el segon classificat, St. Pedro, amb el seu 'Dos Extraños’.

La interpretació de 'Zorra' per part del duo Nebulossa a la gran final del Benidorm Fest acumula més de 2,5 milions de visualitzacions al canal de YouTube RTVE Música en dos dies, i supera l’actuació de la seua predecessora Blanca Paloma, amb el seu 'EaEa', que un any després de la seua victòria suma 1,2 milions de reproduccions.

No obstant, l’actuació de Nebulossa, que li va donar la victòria del concurs per representar a Espanya a l’escenari de Malmö (Suècia) en Eurovisió 2024, no aconsegueix encara superar les més de 3,6 milions de visualitzacions de Chanel i el seu 'SloMo'. Amb aquesta proposta, l’artista va aconseguir el tercer lloc per a Espanya, el millor resultat per al país des de 1995.