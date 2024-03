Publiquen el rànquing amb els productes més robats als supermercats espanyols

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Segons un estudi de l’empresa de sistemes antifurt The Source Tagging Company (STC), un dels productes més robats als supermercats aquest any, superat únicament pels licors, és l’oli. I és que en els últims quatre anys, el seu preu ha augmentat notablement.

"El 2023 l’oli no apareixia en el rànquing, només s’esmentava com un producte diferencial en dos comunitats autònomes; ara és el problema principal en vuit comunitats. Com fet diferencial respecte d’altres productes, en aquest cas no és un robatori marquista, sinó que es roba igual l’oli de marques reconegudes com el de marques blanques", explica Salvador Cañones, soci director de STC.

"L’oli d’oliva és actualment el producte més robat en vuit comunitats autònomes, posicionant-se a nivell nacional al segon lloc i relegant als ibèrics -un dels productes més recurrents en la pèrdua desconeguda- a la tercera posició", asseguren des de STC.

Les comunitats amb més robatoris d’oli són Catalunya, Comunitat de Madrid, Andalusia, Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, les Balears, Extremadura i Aragó; on concentra el 70% dels habitants totals d’Espanya.

Segons les dades recopilades per la companyia STC, els intents de furt no només han augmentat l’últim any, sinó que les previsions de les grans superfícies apunten que continuaran creixent.

Rànquing

El robatori de productes en supermercats espanyols ha experimentat canvis significatius aquest any, segons revela l’informe recent. Una transformació destacada és l’ascensió de l’oli al podi dels cinc productes més robats, desplaçant la tonyina i el bonic del seu lloc. Malgrat aquest canvi, els licors continuen liderant la llista, seguits de prop pels embotits ibèrics, que cauen a la tercera posició darrere de l’oli. Els estris d’afaitar i els vins completen la llista dels productes més buscats.

Productes més robats per zones

Les tendències de robatori varien segons la regió. En les comunitats costaneres del nord de la Península, la tonyina és més propensa a ser sostreta, però també s’observen altres particularitats, com l’hàbit d’emportar-se productes de forma gratuïta, especialment entre gallecs, càntabres i asturians. D’altra banda, a l’Aragó, les carns autòctones són el blanc dels lladres, mentre que a Castella i Lleó i Andalusia, el formatge ocupa un lloc destacat en la llista de productes més robats.

El producte més robat per comunitat autònoma.Elaborat per STC

Catalunya destaca com l’única regió on les escopinyes són objecte de robatori freqüent, juntament amb el cava. A les illes Balears i les Canàries, els productes gurmet, com els formatges amb Denominació d’Origen (DO) i els licors autòctons, són els més afectats pel furt. A més, s’observa un augment en el robatori d’adobats i fumats en comunitats tan diverses com Navarra i Ceuta i Melilla.

"És evident que tenim un paladar exquisit, fins i tot per robar, amb una clara preferència pels productes gurmet", explica Cañones, soci director de STC. "Hem observat poques similituds i moltes diferències respecte a altres països veïns de la Unió Europea; en cap altre lloc, excepte en Itàlia i Portugal, no es consideraria protegir productes com formatges, tonyina o cafè", afegeix.