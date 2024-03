Ja es poden consultar les dades fiscals de 2023 a l’Agència Tributària per saber si la Renda sortirà a pagar o tornar

detail.info.publicated Redacció

A partir del dimarts 19 de març, a les 12:00 hores, els contribuents ja disposen de l’oportunitat d’accedir a les seues dades fiscals corresponents a l’exercici econòmic de 2023. Aquestes dades inclouen informació vital com el domicili fiscal, retribucions dineràries, retencions i rendiments laborals, així com detalls patrimonials rellevants. Accedir a aquesta informació és fonamental per garantir la precisió en l’elaboració de l’esborrany de la declaració de la Renda i Patrimoni.

Procediment per accedir a les dades fiscals:

Per consultar aquestes dades, el primer pas és visitar el lloc web de l’Agència Tributària o utilitzar la seua aplicació mòbil. Una vegada allà, els contribuents poden identificar-se utilitzant mètodes com Cl@ve, nombre de referència, certificat electrònic o DNI electrònic. Sota la secció de "Gestions destacades", es troba l’enllaç directe a les "Dades fiscals", on es pot accedir a la informació requerida.

Accés amb Cl@ve Mòbil: Els usuaris poden escanejar el codi QR a través de l’aplicació Cl@ve o introduir manualment les dades del DNI o NIE juntament amb una dada de contrast. En cas de no tenir l’aplicació activada, s’enviarà un PIN mitjançant SMS després d’un breu període d’espera.

Accés amb Certificat o DNI Electrònic: És necessari indicar si s’accedeix en nom propi o com a representant.

Accés amb Nombre de Referència: Els contribuents poden utilitzar el seu DNI o NIE juntament amb el nombre de referència corresponent per identificar-se.

Ratificació del Domicili Fiscal i Verificació de Dades:

Una vegada dins del sistema, se sol·licitarà la ratificació o modificació del domicili fiscal en cas de canvis recents. Posteriorment, es poden verificar les dades proporcionades per l’Agència Tributària, la qual cosa permet corregir possibles errors abans que iniciï la campanya de la Renda i Patrimoni.

Simulador de la Declaració de la Renda:

Per a aquells interessats en anticipar les seues obligacions fiscals, l’Agència Tributària ofereix un simulador que determina si s’ha de pagar imposats o si es rebrà una devolució. Aquest simulador, disponible en el lloc web oficial, permet una estimació de l’esborrany sense requerir la identificació del contribuent ni validar el seu NIF. Tanmateix, és important tenir en compte que aquest simulador no habilita la presentació oficial de la declaració, la qual pot realitzar-se en línia a partir del 3 d’abril.