Dani Alves compareix per primera vegada als jutjats després de sortir en llibertat sota fiança

L’exfutbolista Dani Alves ha comparegut aquest matí per primera vegada a l’Audiència de Barcelona després que dilluns va sortir en llibertat provisional a l'haver consignat la fiança d’un milió d’euros imposada com a fiança, mentre es resolen els recursos sobre la seua condemna per violació.

Alves ha arribat al voltant de les 09:20 hores d’aquest dijous al Palau de Justícia de Barcelona, acompanyat de la seua lletrada, Inés Guardiola, per presentar-se davant de la secció 21a de l’Audiència Provincial, edifici en el qual ha estat al voltant de deu minuts.

L’exfutbolista ha arribat amb cotxe i ha baixat del vehicle acompanyat de l'advocada, amb qui ha recorregut els metres que separen un dels laterals del Palau de Justícia amb l’entrada principal.

El brasiler ha arribat als jutjats amb actitud tranquil·la i sense fer atenció a la premsa, que l’esperava a l’altre costat del carrer, separat de l’entrada per tanques instal·lades pels Mossos d’Esquadra per seguretat. En cap moment, ni l’exfutbolista ni tampoc l'advocada han fet declaracions als mitjans que l’esperaven.

Alves ha estat a l’interior del Palau de Justícia al voltant de deu minuts fins que, una vegada complert el tràmit, l’ha abandonat i s’ha dirigit de nou al cotxe que l'esperava a la cantonada on prèviament l’havia deixat, conduït per un amic seu.

El brasiler ha estat condemnat en primera instància a quatre anys i sis mesos de presó per violar una jove als lavabos de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre de 2022, i ha passat a la presó un total de 14 mesos.

La secció 21a de l’Audiència de Barcelona, sala que el va jutjar i va condemnar, va permetre la setmana passada a Alves sortir de la presó quan consignés una fiança d’un milió d’euros, amb el vot particular en contra d’un dels tres magistrats, mentre es resolen els recursos contra la sentència que el va condemnar per violació.

Finalment, Alves va abandonar la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, dilluns passat a la tarda, després d’haver pogut reunir aquell mateix dia al matí el milió d’euros imposat per l’Audiència de Barcelona per poder sortir en llibertat.

Entre les mesures cautelars imposades, destaquen la retirada dels dos passaports -brasiler i espanyol-, la prohibició d’abandonar el país i l’obligació de comparèixer cada divendres davant de la secretaria de la secció 21a, o l’últim dia feiner previ en cas que sigui festiu, com ha passat aquest dijous.

Durant la breu compareixença d’Alves als jutjats, un espontani s’ha atansat a la zona on es trobava la premsa i ha increpat el futbolista amb crits de "violador", i també li ha recriminat que hagi pogut sortir de la presó a canvi d’un milió d’euros, entre altres insults.

Per la seua part, la Fiscalia Provincial de Barcelona va presentar un recurs de súplica contra la decisió de deixar en llibertat sota fiança Alves -una cosa que també va anunciar que faria la lletrada de la víctima-, en considerar que el risc actual de fuga és "fins i tot més gran" ara davant de l’existència d’una condemna.