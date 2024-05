MasterChef diu que el benestar emocional dels participants és la seua "absoluta prioritat"

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El respecte i el benestar emocional de tothom que participa a MasterChef és la nostra absoluta prioritat". Així de rotunda s’ha mostrat Shine Iberia, la productora de MasterChef, després de les nombroses crítiques rebudes per la forma en què Jordi Cruz va tractar una concursant que va abandonar el programa.

A més, "davant dels atacs personals i les desqualificacions a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera", els jutges del concurs que emet TVE, la productora ha demanat "respecte envers ells" i ha subratllat "la seua gran qualitat humana i la seua professionalitat".

Boig per tu Plou sobre mullat José Carlos Miranda

"Pepe, Jordi i Samantha són tres grans noms de l’àmbit de la gastronomia del nostre país, respectats al sector i molt volguts pels concursants que han passat pel programa, així com peça indispensable del format des de 2013", ha assenyalat Shine Iberia en un comunicat, quinze dies després de l’emissió del programa en el qual va abandonar Tamara.

La concursant va justificar la seua decisió en què no es veia preparada per estar a la final: "Em sento molt frustrada i no em ve de gust seguir en la mateixa la dinàmica en la qual no estic bé. Perdoneu-me, però és més important estar bé jo que decebre-us a vosaltres".

Shine Iberia ha volgut ara explicar la forma en què es desenvolupen els enregistraments del popular concurs.

"Garantim l’enregistrament en un entorn segur, i per això un equip psicològic està a disposició de tots els concursants abans, durant i després de l’emissió del programa, entre altres mesures". També hi ha dos persones "l’ocupació exclusiva de les quals és atendre i cuidar (les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana), els concursants."

"En aquesta edició, MasterChef ha reforçat el seu compromís total amb la salut mental visibilitzant la història de David, un concursant que va afirmar haver tingut problemes d’aquesta índole en el seu passat", ha ressaltat el comunicat. I en el cas de Tamara, la productora ha recordat que "la mateixa concursant, en primera persona, ha desmentit rotundament que tingui problemes de salut mental".

El programa en el qual va abandonar Tamara va ser posteriorment retirat de la seua plataforma digital i de les seues xarxes per TVE, que va lamentar l’emissió d’"un contingut que hauria hagut de passar" i va anunciar controls interns més estrictes perquè aquesta situació no es torni a repetir.

La decisió de TVE va arribar després de les nombroses crítiques rebudes, entre elles la de la ministra de sanitat, Mónica García, que va assegurar que "prioritzar el benestar emocional sobre els ritmes de vida frenètics no és egoisme, sinó una decisió valenta".

Aquesta no és la primera polèmica a la que s’enfronta Shine Iberia per culpa del seu programa estrella, que va viure el seu pitjor moment el 2021 després del suïcidi de l’actriu Verónica Forqué. Forqué havia estat l’autèntica protagonista de l’edició Celebrity però va abandonar a les portes de la final per un quadre d’estrès i esgotament.

Hi va haver crítiques molt dures contra TVE i el concurs per una presumpta exhibició inadequada de la imatge de Forqué, que durant el concurs va donar mostres del seu inestable estat de salut mental.

Però l’única reacció de l’ens públic va ser cancel·lar la presentació en roda de premsa de l’edició de MasterChef Júnior en què també havia participat l’actriu, les aparicions de la qual van ser eliminades del muntatge final "per respecte a ella i a la seua família".

L’any següent la polèmica va ser provocada perquè Patricia Conde, que havia participat en l’edició Celebrity, va acusar el programa de manipulació i consum de drogues per part d’alguns participants.

I Shine Iberia va enviar un burofax a la presentadora en el que anunciava mesures legals si no "rectificava i es disculpava".

A més, el mes de setembre passat, la productora va haver de reaccionar davant dels "comentaris desafortunats" realitzats en la presentació en el FesTVal de Vitòria de la vuitena edició de MasterChef Celebrity.

En aquesta ocasió els jutges van parlar que era l’edició de "els piquitos" i van fer broma amb la possibilitat de fitxar l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, que en aquell moment estava suspès del seu càrrec i que haurà d’anar a judici acusat dels delictes d’agressió sexual i coaccions pel petó no consentit que va fer a la jugadora Jenni Hermoso.