Un metge lleidatà en la lluita contra la covid i el càncer

“Tornar a Lleida i a la seua facultat de Medicina m’ha fet reflexionar sobre les moltes coses que vaig aprendre aquí, com la curiositat per explorar coses noves i el fet de pensar sempre en els pacients presents i futurs.” Amb aquestes paraules va iniciar el discurs el metge César Sanz després de recollir ahir el tretzè premi Alfons de Borja de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics (Alumni) de la Universitat de Lleida per la seua distingida carrera professional en investigació mèdica, assistència hospitalària i gestió sanitària. Amb un doctorat en Biologia Cel·lular que va desenvolupar a la UdL, Sanz és l’actual vicepresident d’Afers Mèdics a Europa, l’Orient Mitjà, Austràlia i el Canadà de la farmacèutica Moderna, que va saltar a la fama després d’erigir-se com una de les primeres firmes a aconseguir una vacuna contra la covid-19 basada en l’ARN missatger. “Com a metge preocupat per la situació de la pandèmia vaig sentir que havia de fer alguna cosa”, va recordar Sanz, que es va incorporar a Moderna l’any 2021.

“Em va sorprendre el fet que una empresa tan petita estigués exercint un treball amb tant d’impacte social”, va assegurar aquest metge, que va desgranar davant del públic del saló Víctor Siurana del Rectorat el funcionament de l’ARN missatger, que va descriure com “el software de la vida” per ser clau per al desenvolupament de futurs tractaments mèdics. Mostra d’això és que, basant-se en aquesta tecnologia, Moderna està portant a terme diferents programes en fases avançades de desenvolupament clínic en infeccions causades per virus respiratoris i latents, en malalties rares i en oncologia. “Juntament amb Merck Sharp and Dohme (MSD), hem iniciat assajos clínics de fase 3 en pacients amb melanoma d’alt risc (un tumor de pell molt agressiu) i càncer de pulmó no microcític”, va apuntar el guardonat, mentre que va detallar que la vacuna contra el càncer en la qual estan treballant “és individualitzada per a cada pacient perquè cada tumor és diferent”.

Sanz, que va viure gran part de la infància i l’adolescència a Lleida i actualment resideix a Suïssa, va rebre una escultura obra de l’artista Miguel Ángel González i una aquarel·la del pintor Joaquín Ureña que, com cada any, va retratar en directe la cerimònia de lliurament d’aquest guardó patrocinat pel Grup SEGRE i el Banc Santander. L’acte va estar presidit pel president d’Alumni UdL, Josep Maria Sentís; el vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica, Ferran Badia; i el president del Consell Social, Delfí Robinat. Aquest últim va demanar al premiat que es converteixi en el “millor ambaixador” de la UdL.