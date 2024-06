Festa del foc 'tranquil·la'

La nit més màgica i curta de l’any es va saldar sense incidents greus a les comarques lleidatanes. Des de les 20.00 hores de diumenge fins a les 08.00 hores d’ahir, els Bombers de la Generalitat van portar a terme 73 actuacions a la província, nou menys respecte a l’any passat. La majoria van ser per petits incendis urbans i de vegetació causades per petards.

A la capital del Segrià, es van registrar incendis de contenidors als carrers Doctor Trueta, el Pont de Suert, Antoni Solé i l’avinguda Sant Pere. De fet, la Guàrdia Urbana va reforçar la seguretat amb una quarantena d’agents addicionals que es van encarregar de controlar les revetlles i prevenir els incendis de mobiliari urbà. També durant la nit de Sant Joan, cap a les dos de la matinada, es va declarar un foc que va afectar dos naus del polígon Camí dels Frares.

Per la seua part, el telèfon d’emergències 112 va atendre fins a les nou del matí un total de 7.406 trucades vinculades a 4.566 incidents a Catalunya −la majoria per incendis de contenidors, vegetació urbana i papereres. Així mateix, el SEM va atendre 76 persones en el conjunt del territori català, 37 per intoxicacions, 13 per agressions, 26 per accidents de trànsit, 1 per cremades i 2 ofegats. Quant al dispositiu especial dels Agents Rurals, van activar més de 400 agents, que van dur a terme 436 inspeccions de fogueres i 66 controls sobre el llançament de petards i material pirotècnic.

El foc va regnar en la celebració del solstici d’estiu tant al pla com al Pirineu, amb les seues característiques falles. A Isil, la baixada va estar restringida a seixanta fallaires atesa la dificultat del camí. La festa la van presenciar més de 4.000 persones, una de les més multitudinàries dels últims anys.