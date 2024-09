Kate Middleton finalitza la quimioteràpia per fer front al càncer que pateix

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La princesa Catalina de Gales ha anunciat que ha completat el tractament de quimioteràpia a què s’estava sotmetent per fer front a un càncer, un "alleujament" que arriba després de "nou mesos increïblement durs" i que ha volgut posar de relleu amb un vídeo de moments íntims al costat de la seua família.

L’objectiu és ara ser "lliure de càncer", ja que encara que ha conclòs el tractament, Kate Middleton ha apuntat en el seu missatge que avançar cap a la "plena recuperació" encara serà un camí "llarg". Espera poder tornar a treballar i participar en "alguns actes públics més" en els propers mesos. "Malgrat tot el que ha passat, inicio aquesta nova fase de recuperació amb un renovat sentit d’esperança i d’estima per la vida", ha afegit, en la mesura que ara entén que "la vida tal com la coneixes pot canviar en un instant".

La princesa, que va confirmar el març que estava malalta després de diverses setmanes allunyada de la vida pública, ha incidit que "el viatge del càncer és complex, fa por i és impredictible per a tothom, especialment per a qui tens més a prop". La malaltia, ha al·legat, treu "vulnerabilitats" i et dona "una nova perspectiva sobretot".

Durant aquest temps, tant ella com el seu marit, el príncep Guillem, hereu a la corona britànica, han començat a valorar coses "simples" que sovint "es donen per fetes". Ambdós estan "agraïts" pel suport rebut, per "l’amabilitat, l’empatia i la compassió de tothom".