El 61% dels conductors de patinet reconeix saltar-se els semàfors i el 48% circular contra direcció o per la vorera

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El 61% dels conductors de patinet elèctric de Barcelona reconeix saltar-se els semàfors i el 48% admet circular contra sentit o per la vorera. Així es desprèn del quart baròmetre del RACC sobre la mobilitat en Vehicles de Mobilitat Personal (VPM), que també ha revelat que el 12% dels usuaris afirma tenir el vehicle trucat per anar a més velocitat.

A més, ha indicat que el 18% dels conductors reconeix haver estat multat, que el 83% no disposa d'assegurança i un 20% no coneix la normativa de circulació.

L'estudi també ha recollit que els sinistres amb MVP implicats han crescut un 2% respecte 2023 i que la majoria (82%) són per col·lisions o per atropellaments. Tot i que la majoria d'episodis són lleus, enguany hi ha hagut 2 víctimes mortals.

El baròmetre del RACC s'ha fixat en les dades de circulació dels Vehicles de Mobilitat personal (VMP) a través de 800 enquestes a usuaris que circulen tant dins la ciutat com pels seus accessos. A banda de les opinions dels conductors, l'estudi s'ha complementat amb 4.530 observacions d'usuaris, que han constatat que l’ús de patinets elèctrics “es manté estable”, representant del 4% dels desplaçaments, i que l’incivisme va a l’alça.

El president del RACC, Josep Mateu, ha apostat per impulsar una normativa perquè els conductors d’aquests mitjans de transport “estiguin obligats a disposar d’una assegurança de responsabilitat civil”.

A banda, ha considerat que “caldria fomentar el registre d’aquests patinets” i “promoure algun tipus de manteniment periòdic” dels vehicles. En aquest mateix sentit, ha considerat imprescindible “augmentar el control de conductes incíviques que posen en risc la seguretat”.

En un altre ordre de coses, preguntat sobre la posada en marxa del tramvia entre Glòries i Verdaguer per la Diagonal, ha reiterat que “hi ha d’altres apostes i inversions més necessàries”.

Conductors poc cívics

D’acord amb les dades del baròmetre, el 70% dels enquestats han considerat que “no hi ha civisme en general a la mobilitat de Barcelona”. El 61% dels usuaris ha reconegut saltar-se els semàfors “si no hi ha d’altres vehicles circulant”, una dada lleugerament superior al 2023, quan es va situar en el 54%. A banda, el 48% ha admès que circula contra sentit o per la vorera per guanyar temps. L’any passat aquest percentatge era del 42%.

El director de Mobilitat del RACC, Cristian Bardají, ha destacat que una altra de les dades que recull l’informe és que el 12% dels conductors diu tenir el vehicle trucat per poder anar a major velocitat. En aquest sentit, ha apuntat que el 18% dels preguntats ha indicat que alguna vegada ha estat multat. D’aquests el 64% són homes i el 36% dones. A més, ha detallat que “en el 35% dels casos aquesta sanció es va interposar per no obeir les senyals de circulació i en un 25% per fer un ús inadequat de la infraestructura ciclable”.

Bardají ha remarcat que “el 62% ha dit que està a favor que es sancionin aquests incompliments”. En aquest sentit, el 53% dels usuaris ha considerat que se’ls hauria de tractar igual que a la resta de conductors de cotxe en el moment de posar multes, però el 47% ha dit que se’ls hauria d’aplicar la mateixa flexibilitat que als vianants en el moment de posar sancions econòmiques.

Homogeneïtzar i donar a conèixer la normativa

El responsable de Mobilitat del RACC ha dit que el 20% dels conductors ha admès que no coneix la normativa de circulació amb VMP a la ciutat i que el 15% no disposa de cap mena de carnet de conduir. Si bé aquesta dada pot semblar elevada, s’ha reduït a la meitat respecte l’any passat. Així mateix, el 63% dels enquestats desconeix la proposta de normativa del Govern de tenir assegurança obligatòria. De fet, la majoria, un 58%, ha opinat que aquest no és una bona iniciativa.

En aquesta línia, Bardají ha apostat perquè s’impulsi una “ordenança tipus” per a tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que homogeneïtzi aspectes com la senyalització, les normes de circulació o estacionament, o l’equipament que cal dur, com ara el casc. “Tota aquesta lletra petita genera confusió als usuaris”, ha valorat.

Discret increment dels accidents amb danys personals

Tot i que el nombre d’accidents amb patinets és inferior als que es donen, per exemple, amb motocicletes, el president del RACC ha explicat que la xifra de sinistres amb danys personals ha crescut un 2% respecte l’anterior exercici, situant-se en el 17%. “S’ha de veure exactament què és el que està passant, vam tenir una víctima mortal fa just cinc dies, en una col·lisió amb un autobús”, ha recordat. Amb tot, d’acord amb l’estudi, el 97,7% d’aquests episodis són lleus, el 2,1% greus i el 02% mortals.

Pel que fa a les causes, el 82% dels sinistres han estat per xocs amb d’altres transports o vehicles i per atropellaments. En concret, en sis de cada deu accidents per xocs a la capital catalana, hi ha hagut un VMP implicat. Pel que fa als atropellaments en què hi ha intervingut patinets, representen un 23% del global de la capital catalana.

Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, el 2023 hi va haver 754 accidents amb VMP implicats a la ciutat. Els sinistres amb aquest mode de transport (o amb patinets involucrats) van baixar un 12% respecte el 2022.

Usuaris joves

El president del RACC ha detallat que el perfil de l’usuari segueix sent el d’una persona jove. En el 73% dels cassos aquests conductors tenen entre 16 i 25 anys. Ha comentat que fan servir el patinet per anar a treballar o a estudiar i que en el 80% dels que accedeixen a la capital catalana en patinet usen aquest mitjà de transport més de quatre dies a la setmana.

A Barcelona ciutat, la gran majoria de les persones consultades (91%) ha afirmat que abans de desplaçar-se en VMP ja optava per altres mitjans sostenibles (transport públic, a peu o en bicicleta). Així mateix, d’acord amb el baròmetre, el 52% dels nous usuaris de patinet provenen del transport públic.

En un altre ordre de coses, l’anàlisi ha mostrat que el 34% dels preguntats fa més de dos anys que condueix un patinet i que el 46% fa entre un i dos anys

Sensació de vulnerabilitat

Els usuaris de VMP valoren l’experiència d’anar amb aquest mode de transport per la ciutat amb un 5,6/10 de mitjana. Es redueix lleugerament la sensació de vulnerabilitat respecte al 2023, però el 54% dels enquestats encara se sent vulnerable quan circula amb VMP per la ciutat i els seus accessos.La moto és el vehicle que més inseguretat genera als conductors de patinet (73%), seguida dels cotxes, busos, furgonetes i camions.