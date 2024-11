Això és el que gastaran els espanyols en compres en aquest 'Black Friday'

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Els espanyols preveuen invertir més de 300 euros de mitjana en el 'Black Friday', campanya de descomptes que se celebra divendres 29 de novembre i que suposa el tret de sortida de la campanya de Nadal en els últims anys, segons l’estudi del comparador idealo.es.

En concret, la generació que més diners té previst gastar en aquest període és la compresa en el rang d’edat d’entre 55 i 64 anys, els 'baby boomers', arribant fins els 329 euros, sent a més ells els menys interessats en aquesta jornada de descomptes.

Per regions, les que més diners gastaran aquest 'divendres negre' són les Illes Balears, i País Basc, amb una part important de la ciutadania d’aquestes comunitats gastant entre 200 i 500 euros, mentre que les que menys compraran seran Cantàbria i Castella-la Manxa, on dominaran les compres d’entre 50 i 200 euros.

El 'Black Friday' ha anat guanyant adeptes a Espanya, on més d’un 60% dels espanyols afirma la seua intenció de comprar en aquests dies, destacant sobretot els consumidors entre 25 i 34 anys.

Del percentatge total de persones amb plans per comprar en aquest període de rebaixes, un 71% de les persones que solen comprar 'online' assíduament estan decidides a fer-ho. D’altra banda, entre aquells que en compren una o dos vegades a l’any, sis de cada 10 valoren fer una d’aquestes compres en el 'Black Friday'.

Respecte a com efectuaran les compres, si l’any passat, un 37% dels enquestats assegurava preferir realitzar les compres de manera 'online', aquest any s’eleva a un 43% que assegura tenir pensat comprar exclusivament per Internet, mentre que tan sols un 16% planeja comprar exclusivament en botigues físiques.

Davant la gran majoria, només un 15% de la població assegura que no té pensat gastar diners durant el període d’ofertes més famós de l’any. Entre les principals raons que addueixen és desconfiança en els descomptes de les botigues, la voluntat d’estalviar de les persones de cara al final d’any, o el fet de no tenir necessitat de comprar res.