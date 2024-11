Alerta per les estafes online, que s'intensifiquen durant el Black Friday

Un aparador d'una botiga de Lleida decorat per al Black Friday.Segre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Black Friday és el període de l'any en què es registra el major volum de compres online i, en paral·lel, també augmenten els riscos tant per a les empreses com per als usuaris a causa de l'increment del ciberfrau.

Segons una enquesta realitzada per Cint per a NordVPN, aproximadament el 20% de la població a Espanya ha estat víctima d'estafes en aquesta època. El risc de patir fraus s'intensifica, entre altres raons, perquè fins a un 90% dels enquestats estaria disposat a compartir dades personals en línia per accedir a ofertes.

El Black Friday, la data més perillosa per a les estafes

Durant el Black Friday, els ciberdelinqüents aprofiten l'increment de les transaccions online per efectuar atacs que perjudiquen milions de consumidors a la recerca d'ofertes. Per exemple, de cara a aquest 2024, l'enquesta de NordVPN revela que el 48% dels espanyols planeja realitzar compres durant el Black Friday, mentre que un 41% encara no ho ha decidit.

El més preocupant és que fins a un 90% dels consultats a Espanya està disposat a compartir dades privades per obtenir "gangues". Resulta alarmant constatar que un 12% revelaria el seu lloc de treball, un 6% proporcionaria dades de la seva targeta de crèdit i un 2% donaria el seu número de la Seguretat Social, mentre que un 9% compartiria els noms dels seus fills per aconseguir descomptes.

Com protegir-se davant aquestes estafes?

Per a Súmate Marketing resulta fonamental que els consumidors es mantinguin informats sobre com es produeixen les estafes online durant el Black Friday, ja que això els serveix per romandre alerta i adoptar mesures de prevenció efectives. Així mateix, és essencial que les empreses i comerços a Internet s'impliquin en la detecció de fraus sense comprometre l'experiència del client.

Carmen Ceballos, directora general de Súmate, subratlla que "el ciberfrau no només afecta la butxaca dels compradors". "Els comerços online també pateixen pèrdues en el seu compte de resultats per les vendes que deixen de dur a terme quan els ciberdelinqüents desvien les transaccions cap a les seves botigues falses; així com per l'impacte que tenen aquestes accions en la reputació del negoci", explica.

La metodologia del servei que ofereix Súmate garanteix una protecció activa de la identitat digital, brindant així tranquil·litat a marques i usuaris.

El procés del servei de control de ciberfrau a Meta inclou:

Monitoratge d'anuncis fraudulents a Meta : recerca activa de ciberfrau a Instagram, Facebook, Messenger i Audience Network a nivell global. S'investiga l'existència d'anuncis falsos, suplantació d'identitat de marques i botigues fraudulentes en tots els mercats, ubicacions, dispositius i idiomes.

: recerca activa de ciberfrau a Instagram, Facebook, Messenger i Audience Network a nivell global. S'investiga l'existència d'anuncis falsos, suplantació d'identitat de marques i botigues fraudulentes en tots els mercats, ubicacions, dispositius i idiomes. Detecció dels casos : s'identifiquen i confirmen els casos de frau, fins i tot quan intenten ocultar-se mostrant el seu contingut únicament en una localització específica i/o en un determinat dispositiu.

: s'identifiquen i confirmen els casos de frau, fins i tot quan intenten ocultar-se mostrant el seu contingut únicament en una localització específica i/o en un determinat dispositiu. Denúncia i eliminació d'anuncis falsos a la plataforma : es notifiquen els fraus detectats a Meta. Un cop fet això, els anuncis són eliminats generalment en 24 o 48 hores.

: es notifiquen els fraus detectats a Meta. Un cop fet això, els anuncis són eliminats generalment en 24 o 48 hores. Informe de resultats: s'informa la companyia sobre les estafes identificades i les denúncies realitzades, proporcionant un registre dels casos i la seva evolució.

Consells per evitar caure en estafes durant el Black Friday

A més d'estar alerta i prendre mesures de prevenció, els experts en ciberseguretat recomanen als consumidors seguir alguns consells pràctics per evitar caure en fraus durant aquesta època de compres massives:

Desconfiar d'ofertes que semblin massa bones per ser certes o que sol·licitin massa dades personals.

Comprovar que els llocs web de compra siguin segurs (HTTPS) i tinguin certificats de seguretat vàlids.

No fer clic en enllaços sospitosos rebuts per correu electrònic o xarxes socials.

Utilitzar mètodes de pagament segurs com PayPal o targetes de crèdit, que ofereixen protecció contra fraus.

Mantenir actualitzats els sistemes operatius i programes antivirus dels dispositius.

En definitiva, prendre precaucions i estar informat és clau per gaudir dels avantatges del Black Friday sense caure en els paranys dels ciberdelinqüents. Serveis com el que ofereix Súmate Marketing també són una eina valuosa per a empreses i consumidors que volen protegir-se davant l'augment del ciberfrau en aquesta època de l'any.