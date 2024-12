L'últim afortunat de la Grossa de Nadal a Lleida va ser un veí aficionat a l'esport

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La grossa de la Loteria de Nadal ha passat de llarg de Lleida els últims anys, tot i que és cert que Ponent sí ha esgarrapat part del premi gran, ja que en els últims temps és habitual comprar dècims solts mitjançant les màquines que tenen establiments com estancs, a banda de les administracions de loteries. Així, no cal anar massa lluny per trobar l'últim guanyador del primer premi de la Loteria de Nadal a Lleida: va ser l'any passat, quan la ciutat de Lleida va rascar un dècim del número premiat amb la grossa del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal, mentre que la sort dels cinquens premis va quedar molt repartida a les comarques de Ponent i el Pirineu, entre altres zones.

L’administració del número 1 del carrer Quatre Pilans, al barri de Cappont, va ser l'afortunada de vendre un dècim del 88008, agraciat amb la grossa, a un veí del mateix barri de mitjana edat i aficionat a l’esport, segons va poder saber SEGRE. El guanyador, doncs, es va embutxacar els 400.000 euros amb què està dotat cada dècim del primer premi. L’anterior vegada que la grossa va caure a Ponent va ser el 2018, amb dos dècims venuts a la Seu d’Urgell.

No va ser fins a les 13.16 hores que va ser cantat el premi més esperat, convertint-se en el més tocatardà de la història, i va portar l’alegria a molts altres llocs com Badalona, Madrid, Jaén o Tortosa.

Robert Agustí, de l’administració de Cappont que va vendre el dècim afavorit amb la grossa, va explicar que “ens ha agafat totalment per sorpresa, ja que estàvem a punt d’abaixar la persiana per anar a dinar” i va afegir que “fins a l’any passat regentàvem l’administració de Juneda, i ja havíem repartit allà un segon premi de la loteria setmanal”. Segons el delegat a Lleida de Loteries i Apostes de l’Estat, Jesús Colell, les comarques lleidatanes van recuperar aproximadament 19 milions, prop d’un 40% de les vendes del sorteig de Nadal gràcies als esmentats premis, les terminacions i menudalla.

Les terminacions més afortunades

Des de 1812, les terminacions de dos xifres més repetides en el primer premi han estat la 85 (set vegades), la 57 (sis vegades) i les 64, 65, 75, 90 i 97 (cinc vegades). Tanmateix, hi ha terminacions que mai han estat agraciades amb el primer premi, com la 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82.

Quant a les ciutats més afortunades, Madrid lidera el rànquing amb 84 primers premis, seguida de Barcelona amb 44, Sevilla amb 19, i Bilbao i València amb 16 i 15 respectivament. Saragossa i Cadis completen la llista amb 13 primers premis cada una.

Els diners que es queda Hisenda



El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal implica alegries a moltes famílies que opten per dedicar els premis a pagar deutes o tapar forats, a invertir en els seus projectes, o bé regalar-se un bon caprici, però Hisenda també surt guanyant amb aquesta tradició. La loteria té una sèrie d’obligacions amb el fisc, i els més afavorits hauran de contribuir amb l’administració.

De fet, l’Estat ingressarà uns 170 milions d’euros amb el repartiment dels tres primers premis, segons els càlculs dels tècnics del ministeri d’Hisenda (Gestha). Això és a causa que, malgrat que els primers 40.000 euros en premis estan exempts de tribut, aquelles persones afavorides amb una xifra superior hauran de pagar el 20 per cent dels guanys a Hisenda.

En aquest context, els experts expliquen que els afortunats que aconsegueixin el premi de la grossa, que reparteix 400.000 euros al dècim, rebran 328.000 euros, ja que el fisc es quedarà amb els 72.000 restants. Per la seua part, els guanyadors del segon premi (de 125.000 euros per dècim) entregaran 17.000 euros a Hisenda, mentre que als afavorits amb el tercer premi, de 50.000 euros per dècim, se’ls descomptaran 2.000 euros de l’import total. La resta de premis, com els 20.000 euros al quart premi o els 6.000 al cinquè, queden exempts d’impostos al no superar el màxim exempt de 40.000 euros.