Experts legals avisen: els premis de la Loteria de Nadal també poden ser embargats

El proper 22 de desembre se celebrarà el tradicional sorteig de la Loteria de Nadal, i encara que molts somien ser els afortunats guanyadors, és important tenir en compte que el premi podria veure’s afectat en algunes situacions. Segons informa Legálitas, si el guanyador té deutes amb l’administració, està en procés de compra d’un habitatge protegit o té un negoci en exoneració de deutes, el premi podria ser embargat.

En el cas de les pensions no contributives, ajuts i subsidis, aquestes solen estar regulades i sotmeses a un límit d’ingressos. "Si s’obté un guany patrimonial, com pot ser el premi de la loteria nacional, caldrà comunicar-lo a l’administració corresponent, la que hagi concedit la pensió no contributiva o subsidi, i podria comportar la seua pèrdua si amb el premi se superen els límits d’ingressos establerts legalment", detalla Legálitas.

D’altra banda, les pensions contributives no es veuen afectades per l’obtenció d’ingressos extra, llevat que s’inclogui el 'complement a mínims’. En aquest cas, en ser el premi de loteria un guany patrimonial, cal informar la Seguretat Social i podria suposar la suspensió de l’esmentat complement si se supera el límit legal.

Deutes amb l’administració pública

Així mateix, si el guanyador té deutes pendents amb l’administració pública, ja sigui per impostos no pagats en termini o multes de trànsit després de rebre una providència de pressa, el premi de la loteria pot ser embargat per saldar aquests deutes.

Compra d’habitatge protegit

Una altra situació en la qual el premi podria veure’s compromès és si el guanyador es troba en procés de compra d’un Habitatge de Protecció Pública (VPP) o un Habitatge de Protecció Oficial (VPO). Les normatives autonòmiques que regulen l’adquisició d’aquest tipus d’habitatges solen establir límits màxims d’ingressos, per la qual cosa el premi podria afectar el procés.

Pagament a Hisenda

Finalment, no s’ha d’oblidar que si el premi supera els 40.000 euros, el guanyador haurà de pagar a Hisenda un 20% de l’import. Això sí, el guany obtingut en la loteria no s’inclou en la declaració de la renda.