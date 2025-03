Renda 2024-2025: com desgravar la compra d’un vehicle elèctric

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La campanya de la Declaració de la Renda 2024 arrancarà el proper 2 d’abril , i els contribuents que van rebre durant el passat exercici fiscal els ajuts del Pla Moves III per a l’adquisició de vehicles elèctrics o la instal·lació de punts de recàrrega hauran d’incloure-les en la seua declaració. Encara que aquest programa de subvencions va quedar sense efecte després de la caiguda del decret òmnibus en el Congrés el passat 22 de gener, va ser plenament operatiu durant tot el 2023, beneficiant milers de conductors que van apostar per la mobilitat sostenible.

Els ajuts del Pla Moves III podien assolir els 9.000 euros per a furgonetes elèctriques i 7.000 euros per a turismes quan el comprador era un particular, autònom o administració que, a més, desballestés un vehicle antic. Els vehicles híbrids endollables, que també disposen de l’etiqueta zero de la DGT, podien rebre fins 5.000 euros amb desballestament inclòs. Un suport considerable que ara s’ha de reflectir correctament en la declaració per evitar problemes amb Hisenda.

És important destacar que només s’han de declarar les subvencions efectivament rebudes durant 2023. Aquells contribuents que van sol·licitar l’ajuda però encara no l’han percebut —una cosa habitual a causa dels retards burocràtics que solen oscil·lar entre un i dos anys segons la comunitat autònoma— no hauran d’incloure-la fins l’exercici fiscal en què els sigui ingressada.

Com tributen els ajuts del Pla Moves III?

Les subvencions rebudes a través del Pla Moves III s’han de declarar com a guany patrimonial en l’IRPF. Això significa que incrementaran la base imposable del contribuent i, conseqüentment, podrien elevar el tipus impositiu aplicable a les seues rendes de capital.

El gravamen final dependrà del tram de renda en el qual es trobi el contribuent després de sumar aquest guany patrimonial. L’IRPF funciona com un impost progressiu amb diferents esglaons:

Guanys fins 12.450 euros: 19% de gravamen

Entre 12.451 i 20.199 euros: 24% de gravamen

Entre 20.200 i 35.199 euros: 30% de gravamen

Entre 35.200 i 59.999 euros: 37% de gravamen

Entre 60.000 i 299.999 euros: 45% de gravamen

Més de 300.000 euros: 47% de gravamen

Això significa que, depenent de la situació particular de cada contribuent, la tributació efectiva per aquests ajuts pot variar significativament, arribant a absorbir una part considerable de la subvenció en els trams més alts.

La deducció addicional del 15% en l’IRPF

Complementant al Pla Moves III, el Govern va aprovar el juny de 2023 una deducció addicional del 15% en l’IRPF sobre una base màxima de 20.000 euros per a la compra de vehicles elèctrics. Això suposa un incentiu fiscal de fins 3.000 euros que se sumeixi als ajuts directes del Moves III.

Aquesta mesura, que també va quedar sense efecte després de la caiguda del decret òmnibus, aplicava exclusivament turismes amb un preu màxim de 54.450 euros i a furgonetes amb etiqueta zero que no superessin els 64.130 euros, mantenint així coherència amb els límits establerts en el mateix Pla Moves III.

El funcionament d’aquesta deducció resulta relativament senzill: si un contribuent va adquirir un vehicle elèctric per 50.000 euros i va desballestar l'antic, tindria dret als 7.000 euros del Moves III (que haurà de declarar com a guany patrimonial) i podrà aplicar addicionalment una deducció de 3.000 euros en la seua quota de l’IRPF (el 15% sobre els 20.000 euros màxims).

En canvi, si el vehicle adquirit va costar 23.000 euros, la deducció es calcularia sobre aquesta base (en ser inferior al límit màxim de 20.000 euros), resultant en una deducció de 3.450 euros. Tanmateix, com la deducció té un límit de 3.000 euros, aquesta seria la quantitat màxima a aplicar.

Bonificacions addicionals per a col·lectius específics

El Pla Moves III preveia a més un increment del 10% en els ajuts per a determinats col·lectius considerats prioritaris. Entre ells es troben:

Persones amb discapacitat física que necessiten adaptar la seua mobilitat

Residents empadronats en municipis de menys de 5.000 habitants, fomentant així l’electrificació del transport en zones rurals

Professionals del sector del taxi i VTC que utilitzin el vehicle elèctric com a eina de treball

Aquesta bonificació addicional també s’haurà de declarar seguint els mateixos criteris que l’ajuda basi, incrementant proporcionalment el guany patrimonial a incloure en la declaració.

Requisits per accedir a les deduccions fiscals

Per beneficiar-se correctament d’aquests avantatges fiscals, els contribuents han de complir certs requisits fonamentals que garanteixen la correcta aplicació de les deduccions:

1. El vehicle ha de disposar de l’etiqueta zero emissions de la DGT, el que inclou tant a elèctrics cigars com a híbrids endollables que compleixin els requisits tècnics establerts.

2. És imprescindible conservar tota la documentació relacionada amb la compra del vehicle i la percepció dels ajuts, ja que l’Agència Tributària podria sol·licitar justificants en cas de revisió.

3. L’adquisició s’ha d’haver realitzat durant el període fiscal corresponent a la declaració, encara que l’ajuda Moves III es declari en l’exercici en què efectivament es rebi.