Alhousseynou, del Senegal i dels Diallo de Bellpuig: “Al meu país no hauria pogut progressar”
Els primers quatre mesos a Ponent es va apuntar a cursos de català i castellà i llavors va començar a treballar de fuster
Alhousseynou Diallo va nàixer a Tambacounda (Senegal) i amb només 19 anys, el 2004 es va traslladar a Bellpuig amb l’objectiu de buscar un futur millor: “Al meu país no hauria pogut progressar”, opina. Quan va arribar a Espanya va estar treballant quatre mesos a València i després se’n va anar a viure a Bellpuig, on residien el seu oncle, el seu cunyat i els seus cosins.
Els primers quatre mesos es va apuntar a cursos de català i castellà i llavors va començar a treballar de fuster. “Vaig anar aprenent l’ofici, al meu país només havia treballat d’agricultor”, assegura. Gràcies al seu encarregat va aconseguir continuar aprenent català. Diallo considera que aprendre català és “molt important per conèixer gent i trobar feina”. Però sens dubte el futbol és el que més el va ajudar a millorar l’idioma i fer amics: “Em va ajudar molt a integrar-me”, destaca. Quedaven cada tarda per jugar a futbol sala i també va jugar amb l’equip de futbol onze de Bellpuig durant vuit anys. Actualment tan sols s’entrena.
També forma part de l’Associació d’Africans Occidentals de Bellpuig, que reuneix unes 300 persones. A través de l’entitat, celebren les seues festes tradicionals i ajuden els nouvinguts. Diallo assegura que quan ell va arribar es va trobar amb moltes dificultats per aconseguir els papers. Després de quinze anys com a fuster va passar a treballar com a agricultor i ara, des de fa set mesos, treballa a bonÀrea. “Estic molt content a Guissona”, diu. Espera que la seua dona, que resideix al Senegal, pugui venir a viure aquí, ja que li agradaria quedar-se a Bellpuig. Encara que ha patit comentaris racistes, Diallo assenyala que, en general, tothom l’ha tractat molt bé i no ha tingut problemes amb ningú. El cognom Diallo és comú a l’Àfrica: “Vagis al país que vagis en trobaràs algun, però la majoria són del Senegal i Guinea”, explica.
EDUARDO BAYONA