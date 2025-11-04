Ja no interessa, el Black Friday?
L'anàlisi de Google Trends mostra un descens continuat en les cerques relacionades amb aquest esdeveniment comercial des del 2019, tant a nivell general com a Lleida
El fenomen del Black Friday, que durant anys ha sigut sinònim de compres massives i grans descomptes, ha perdut força entre els consumidors catalans i també a tot l'Estat. Les dades de Google Trends mostren un clar descens en l'interès des del 2019, tant per a les cerques generals del terme com per a les específiques a Lleida. El que fa una dècada es va convertir en una cita ineludible per a molts compradors, avui genera molta menys expectació a les portes del novembre de 2025.
Importat dels Estats Units a partir del 2012, el Black Friday va arrelar ràpidament a l'Estat i a Catalunya com una estratègia comercial per avançar les compres nadalenques. A Lleida, tant les grans superfícies com el comerç local s'hi van sumar amb entusiasme. No obstant, l'interès va tocar sostre entre 2016 i 2019, iniciant després una davallada constant que s'ha mantingut fins a l'actualitat.
La desconfiança en les suposades ofertes
Un dels principals factors que podria explicar aquesta pèrdua d'interès és la creixent desconfiança dels consumidors. I és que diversos estudis revelen que algunes botigues incrementen els preus dies abans del Black Friday per després aplicar-hi "descomptes", creant una falsa sensació d'estalvi. Aquesta pràctica ha generat un notable escepticisme entre els compradors més informats que prefereixen analitzar les ofertes amb més calma. Hi ha plataformes que donen informació dels preus dels productes en les principals botigues en línia.
La saturació de promocions comercials
Un altre element clau que explica el desinterès és la pèrdua del caràcter excepcional del Black Friday. Si fa uns anys es concentrava en un sol dia, després va passar a ser tot un cap de setmana, fins avui, en que moltes marques estenen els descomptes durant setmanes senceres. De fet, el novembre s'ha transformat en un mes complet de promocions continuades. SEGRE explicava l'any passat que, des del 8 de novembre, ja hi havia ofertes de Black Friday.
El rebuig al consumisme desmesurat
Hi ha també un canvi cultural significatiu: el creixent rebuig al consumisme excessiu. En una època on cada vegada més persones aposten pel consum responsable i la sostenibilitat, el Black Friday ha començat a associar-se amb un model de compra impulsiva i poc sostenible que no encaixa amb les noves sensibilitats, sobretot entre els més joves.
El comerç local cerca noves estratègies
El Black Friday va ser, predominantment, un fenomen impulsat pels gegants digitals com Amazon o AliExpress i les grans cadenes comercials. Els petits comerços de Lleida van intentar adaptar-s'hi, sovint amb recursos limitats i marges comercials molt ajustats que dificultaven oferir descomptes agressius.
Els canvis post-pandèmia en els hàbits de compra
El gràfic de Google Trends no s'explica sense la pandèmia de COVID-19, que va transformar profundament els hàbits de consum. Si bé les compres en línia es van disparar durant els confinaments, posteriorment ha sorgit una certa "fatiga digital".
A més, la incertesa econòmica derivada de la crisi postpandèmia ha fet que els compradors siguin més cautelosos i selectius, prioritzant l'estalvi sobre les compres impulsives que tradicionalment caracteritzaven el Black Friday.
Tendència similar a tot Catalunya
La comparativa entre les cerques generals de "Black Friday" i les específiques de "Black Friday Lleida" a Google mostra patrons pràcticament idèntics: pics d'interès cada novembre que han anat disminuint progressivament des de 2019. Aquest paral·lelisme confirma que el fenomen ha perdut força arreu del territori, no només a les comarques lleidatanes.