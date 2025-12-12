Memòria històrica en primera persona
Un familiar d'una infermera destituïda per la dictadura: "Hem pogut conèixer més sobre la seua història"
Jordi Botargues Vila és familiar de Rosalía Rotellà Cobejaus, originària de Vilanova de Segrià i que va decidir independitzar-se a Lleida, un fet poc habitual a l'època
Jordi Botargues Vila és el director de les Escoles Especials de la diputació de Lleida. Aquest dijous va anar a l’acte com a familiar de Rosalía Rotellà Cobejaus, que va ser destituïda a l’entrar a treballar com a infermera a la Casa del Vell durant la Guerra Civil.
“És la germana de la meua besàvia. Ma mare sí que havia sentit que havia treballat com a infermera però mai no se’n va saber res més fins que l’octubre passat va sortir publicada a la premsa la llista de treballadors represaliats per la dictadura i va aparèixer el seu nom. Hem pogut conèixer més de la seua història”, va explicar.
Originària de Vilanova de Segrià, Rosalía va decidir independitzar- se a Lleida, una cosa que també sorprèn la família perquè no era habitual llavors, sobretot, entre les dones. Mai no es va casar i, segons el Jordi, “sempre va ser molt moderna per al seu temps”. Després de ser acomiadada, va muntar una pensió a casa “per guanyar-se la vida” i va tenir altres feines.
Sobre l’acte celebrat ahir, aquest familiar i treballador de la diputació va aplaudir la feina feta “per reconstruir el passat”. “És una tasca magnífica. Tan important i necessària que s’ha d’agrair als companys el que han fet”, va destacar.
