Sorteig de la Loteria de Nadal 2025: data, lloc i premis
El tradicional Sorteig Extraordinari de Nadal repartirà milions d’euros en premis des del Teatre Real de Madrid el 22 de desembre.
El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal 2025 es perfila, un any més, com un dels esdeveniments més esperats a Espanya. Milions de ciutadans esperen amb expectació la celebració d’aquest tradicional esdeveniment, que tindrà lloc dilluns vinent, 22 de desembre de 2025, a l’emblemàtic Teatre Real de Madrid, amb l’esperança que els seus dècims siguin agraciats amb algun dels cobejats premis, destacant l’anhelat Gordo.
La cita ineludible amb la fortuna està fixada per al dilluns 22 de desembre de 2025, mantenint el costum anual. Des de les 09:00 hores del matí, hora peninsular espanyola, el Teatre Real de Madrid obrirà les seues portes per acollir aquest magne esdeveniment. Aquest recinte, que ha estat l’escenari habitual del sorteig des de 2012, tornarà a ser testimoni de com els nens i nenes del Col·legi de San Ildefonso entonen els números i premis davant de l’atenta mirada dels assistents i milions d’espectadors.
Els preparatius al Teatre Real començaran una hora abans de l’inici oficial, aproximadament a les 08:00 hores, moment en què es permetrà l’accés al públic i s’establiran els equips de control, les autoritats pertinents i el personal tècnic. Una vegada que el sorteig comenci, s’estima que la seua durada s’estendrà per un període de quatre hores o fins i tot més, a mesura que s’extreuen i anuncien els números i els seus corresponents premis en les diverses categories, fins completar la totalitat del repartiment.
