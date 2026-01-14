Julio Iglesias, la seua actuació ‘fantasma’ al Big Ben de Mollerussa, i el concert a Andorra
La persistència del mite contrasta amb actuacions perfectament documentades
Després de l’èxit de Julio Iglesias al Festival de Benidorm amb La vida sigue igual el 1968, les actuacions del cantant van començar a estar molt sol·licitades a tot el territori estatal.
Amb el pas dels anys fins i tot s’ha arribat a afirmar que va actuar a la discoteca Big Ben poc després que obrís, el 1976. L’origen del rumor s’explica pel context de l’època. Després del seu triomf a Benidorm, Iglesias va viure un ascens vertiginós i es va donar per fet que hauria passat per la majoria de sales emblemàtiques del circuit nocturn.
Cultura
Julio Iglesias, truà més que senyor?
Agències
Tanmateix, tot apunta que es tracta d’una actuació fantasma: no existeix cap cartell, crònica de premsa ni fotografia que confirmi aquest concert.
La persistència del mite contrasta amb actuacions perfectament documentades. El 1989, Julio Iglesias va actuar a Andorra la Vella, a l’Estadi Comunal, davant d’uns 8.000 espectadors. També va ser a Barbastre, on va participar en el Festival del Vi Somontano el 2001.
Una altra de les poques anècdotes que vinculen el cantant madrileny amb Lleida es remunta al 1985, quan alumnes de l’escola Enric Farreny li van enviar una carta convidant-lo a participar en el programa La ràdio a l’escola, de Ràdio Lleida, missiva que el mateix Iglesias va arribar a respondre.