Jamie Lee Curtis furiosa per la campanya d'odi cap a la seva filla trans, Ruby

Jamie Lee Curtis ha aconseguit conquistar els cors dels fanàtics del cinema de terror i comèdia gràcies a la seva participació en pel·lícules tan conegudes com Halloween o Un peix anomenat Wanda. Des de 1984, Jamie està casada amb el músic i director de cinema Christopher Guest, amb qui té dues filles: Ruby i Annie Guest. El 2021, Ruby va decidir fer la seva transició de gènere, un procés que ha estat tant un repte personal com familiar.

Jamie Lee Curtis i la seva filla Ruby en una foto d'InstagramInstagram@jamieleecurtis

En una recent entrevista, l'actriu va expressar la seva profunda decepció amb la societat actual, la qual discrimina la seva filla amb una fúria inusitada. L'actriu, guanyadora de l'Oscar, ja havia criticat aquesta situació durant el seu discurs d'acceptació l'any passat, deixant clar el seu orgull per Ruby i el seu compromís de lluitar contra la discriminació.

Ruby Guest va començar la seva transició als 22 anys, optant per viure la seva vida com a dona. Tot i haver crescut en un entorn vinculat al món de l'espectacle, Ruby va decidir forjar el seu propi camí com a dissenyadora de videojocs després d'un breu pas per Hollywood. En diverses ocasions, Ruby ha confessat el nerviosa que se sentia en explicar als seus pares sobre la seva decisió. Tanmateix, per a la seva sorpresa, Jamie i Christopher la van recolzar incondicionalment, mostrant gran orgull per la seva valentia.

Ruby Guest es va casar en una original cerimònia on tots els assistents anaven disfressats.Instagram

La vida de Ruby va canviar novament a finals de 2022, quan va decidir casar-se amb la seva nòvia. Durant aquesta emotiva cerimònia, Jamie Lee Curtis no va poder contenir la seva emoció i va compartir al seu compte d'Instagram el seu orgull per la seva filla. No obstant això, l'alegria d'aquesta relació mare i filla ha estat enfosquida per les cruels crítiques dels detractors a Internet.

En els últims mesos, Jamie Lee Curtis ha confessat sentir-se furiosa per la manera en què algunes persones a Internet discriminen la seva filla, arribant fins i tot a desitjar-li la mort. L'actriu ha revelat que, al principi, solia respondre a aquests comentaris, però amb el temps ha comprès que la ira no és la solució. Jamie ha promès que lluitarà fins l'últim dia de la seva vida juntament amb la seva filla i diverses associacions per combatre la discriminació contra el moviment LGBT.

Jamie Lee Curtis sempre s'ha mostrat orgullosa de la valentia de la seva filla Ruby en prendre la decisió de convertir-se en dona.Instagram@jamieleecurtis

Jamie Lee Curtis ha expressat el seu temor i desil·lusió davant l'odi que pateix la seva filla: "Tinc una filla trans. Hi ha amenaces contra la seva vida, només per existir com a ésser humà. Hi ha gent que vol aniquilar-la, a ella i a persones com ella. El nivell d'odi és com si no haguéssim après del feixisme, com si no sabéssim quin és el resultat d'això: l'extermini d'éssers humans. Això és aterridor."

L'actriu ha utilitzat el seu discurs d'agraïment en el lliurament de premis per reafirmar no només el seu suport a Ruby, sinó que també subratllar el seu orgull. L'actriu s'ha compromès a seguir alçant la seva veu en contra de l'odi i a treballar incansablement perquè la seva filla i la comunitat LGBT puguin viure en un món més just i tolerant.

Jamie Lee Curtis no només és una estrella de cinema; és una mare valenta i compromesa que lluita per un futur millor per a la seva filla i per a totes les persones que enfronten discriminació. La seva història és un poderós recordatori de la importància de l'amor i el suport incondicional en temps difícils.