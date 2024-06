Data d’estrena de '39 Degrees in the Shadow' amb Furkan Andiç i Ayça Ayşin Turan a Prime Video

Els amants de les sèries turques tenen una gran notícia: Ayça Ayşin Turan i Furkan Andiç es reuniran novament a la pantalla amb '39 Degrees in the Shadow'. Aquesta esperada comèdia romàntica es llançarà a Prime Video a finals de 2024, segons ha anunciat oficialment la plataforma: “Els assajos ja han començat i planegem estrenar aquesta cinta abans que acabi l’any. Aquesta és la data d’estrena que estem manejant”.

La pel·lícula, també coneguda com a 'Gölgede 39 Derece' en turc, es perfila com un gran èxit a la plataforma. La història segueix Fatih, interpretat per Furkan Andiç, un jove d’Izmir la vida del qual pren un gir inesperat quan coneix Ege, un aspirant a advocat d’Istanbul interpretat per Ayça Ayşin Turan. Ege arriba a Izmir per un cas legal, i aquest trobada fortuït entre ambdós canviarà les seues vides per sempre.

Ayça Ayşin Turan va manifestar la seua alegria per treballar de nou amb Furkan Andiç en una recent entrevista: “És meravellós treballar amb ell i tenia moltes ganes de col·laborar en un nou projecte”. A més, l’actriu va parlar sobre els seus plans futurs, suggerint la seua possible participació en una nova sèrie el proper any: “Em van estranyar? Jo també els vaig estranyar molt. Tinc moltes ganes de tornar en la nova temporada amb una sèrie bonica”.

Aquest nou projecte reviu la química entre Turan i Andiç, que ja havien treballat junts en 'Meryem'. Aquesta telenovel·la, emesa a Espanya pel canal Nova el 2022, narrava una intensa història d’amor, ambició i revenja, desencadenada per un tràgic accident automobilístic. En 'Meryem', Ayça Ayşin Turan interpretava una humil fornera els plans de matrimoni del qual es veuen destruïts després d’un accident provocat per Oktay, interpretat per Cemal Toktaş. Furkan Andiç, per la seua part, donava vida a Savaş, un empresari la núvia del qual també resulta víctima de l’accident. Ambdós personatges s’embarquen en una recerca de la veritat, el que els atansa i enfronta al seu torn.

Amb aquest precedent, '39 Degrees in the Shadow' promet ser un èxit, no només per la química entre els seus protagonistes, sinó també per la seua intrigant trama i la qualitat garantida de la seua producció turca. Els fans d’Ayça Ayşin Turan i Furkan Andiç estaran esperant amb ànsies aquest nou llançament a Prime Video a finals de 2024.