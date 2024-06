Ilgaz s’enfronta al dolor en "Secrets de família" mentre Osman pren una decisió crucial

En l’episodi d’aquesta nit de "Secretos de família", Ilgaz està devastat per l’empresonament de Çinar. Afrontar el cas del seu propi germà resulta una tasca amarga i esquinçadora. Amb semblant ombrívol, el fiscal li confessa a Ceylin la seua intenció de sol·licitar la pena mínima per a Çinar: "Faré tot el possible per ajudar-lo, encara que la situació és complicada. Està acusat de complicitat en un assassinat". Commoguda pel dolor del seu espòs, Ceylin intenta consolar-lo i suggereix una breu escapada amb la seua petita Mercan. En la càlida abraçada de la seua esposa i filla, Ilgaz troba el consol i la força necessaris per seguir endavant.

En un altre racó d’aquesta intricada trama protagonitzada per Kaan Urgancioglu i Pineda Deniz, Osman continua amb els seus trobades furtives amb Zümrüt. Encara que les seues cites es limiten a prendre cafè o compartir un dinar, ambdós tenen clar el seu desig de continuar veient-se. Ferm en les seues conviccions, Zümrüt li planteja un ultimàtum a Osman: no seguirà amb la relació llevat que ell posi fi al seu matrimoni amb Aylin. Sentint cada vegada més insatisfacció en el seu matrimoni, Osman decideix proposar-li el divorci a Aylin.

Com era d’esperar, Aylin no rep la notícia de bon grat. En un esclat de retrets, li recrimina Osman per voler desmantellar el seu matrimoni després de tot el viscut. Finalment, Osman recull la seua maleta i marxa de casa. Amb el cor bategant d’anticipació, es presenta a la porta de Zümrüt, però ella, amb resolució, li impedeix d’entrar: "No viuràs amb mi fins que el teu divorci sigui definitiu". Desesperat per trobar un sostre sota el qual refugiar-se, Osman recorre a la seua filla Parla.

Mentrestant, Ceylin se submergeix en la seua missió particular de salvar Yekta de les grapes d’Iclal. La fiscal en cap està decidida a anar rere l’advocat, però Ceylin no permetrà que el seu col·lega de bufet pagui el preu per intentar protegir-la tant sí com no. És més, Ceylin s’ofereix a convertir-se en l’advocada de Yekta i defensar-lo a qualsevol preu: "No penso deixar-te sol en un moment així". L’home li agraeix al seu col·lega de professió la seua inestimable ajuda.