Vacances perfectes: Alba Brunet gaudeix de l’estiu envoltada de naturalesa i éssers estimats

Sol, naturalesa i companyia especial... què més es pot demanar en unes merescudes vacances d’estiu? Alba Brunet, coneguda per la seua privacitat i discreció, ha compartit algunes imatges del seu descans estiuenc a les seues xarxes socials abans de tornar al rodatge de "Somnis de Llibertat", una sèrie que promet moltes sorpreses en la pròxima temporada.

A les fotos, es pot veure l’actriu mallorquina gaudint de moments al costat de la seua parella, el també actor Pep Ambrós. La parella sol assistir a esdeveniments com festivals de música i sopars amb amics. En una altra de les històries que Alba ha pujat, se la veu gaudint d’un bon llibre a l’aire lliure, relaxada en una hamaca. No és la primera vegada que veiem l’actriu gaudint de la muntanya i el mar, demostrant que sap com aprofitar l’estiu al màxim. Li desitgem que gaudeixi d’aquests dies i torni al set de la sèrie d’Antena 3 amb energies renovades.

Amb més de 100 episodis, "Somnis de Llibertat" està entrant en una nova etapa. La sèrie, creada per Beatriz Duque i Verónica Viñé i adaptada de la telenovel·la turca "Fugitiva", ha conclòs el rodatge de la seua primera temporada. No només Alba, sinó tot l’elenc, està gaudint d’unes merescudes vacances. Alain Hernández, que interpreta Jesús en la sèrie, ha compartit imatges de la celebració del final de la primera temporada.

Hernández ha expressat la satisfacció de l’equip pels bons resultats de la sèrie i el seu optimisme de cara al futur. “L’última (de moment) i la primera foto. Vuit mesos de l’una a l’altra. Quina temporada i quina feinada hem tingut!. Admiració absoluta per tot l’equip tècnic cada dia i totes les hores al peu del canó i, sobretot, a l’equip artístic. Admiració a aquesta família, per donar-ho tot davant de la càmera en plató, en el set i darrere de la càmera estudiant 1.500 hores a casa les 1.500 seqüències que hem gravat”, escriu.