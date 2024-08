Aquesta setmana en Somnis de Llibertat, Jaime percep com augmenta la connexió entre Llum i Luis, portant-lo a prendre una decisió crucial. Mentrestant, Damián, consumit pels gelos a causa de l’atenció que Digna i Julia li presten a Isidro, lluita per recuperar aquest amor perdut. María, desconcertada pels seus constants viatges a Madrid, sospita que Gema ha reprès la seua relació amb Ernesto. Luz sorprèn Begoña robant pastilles del dispensari; encara que Begoña promet no fer-ho de nou, Jesús trama un sinistre pla per silenciar-la.

Les noies, decidides a alliberar Tasio del calabós, busquen desesperadament reunir els diners necessaris. Jesús comença a drogar Begoña, fent-li creure que el seu somni d’anar a Londres és possible. Begoña revela a Luz els seus plans de fuga, però els efectes de la droga fan que Luz cregui que Begoña continua automedicant-se.

Alliberat, Tasio enfronta els problemes que el van portar a presó. Peralta avança en les negociacions i cita als Merí, obligant a Joaquín i Gemma a tornar a Madrid per tancar el tracte amb l’empresari. A la casa gran, alguns comencen a notar l’estrany comportament de Begoña: el pla de Jesús està funcionant. Amb Andrés anés del balneari, els Merí estan més a prop de concretar el projecte de Gervasio. Gemma, lleial a Joaquín, guarda silenci i no revela res a María.

Damián enganya Isidro respecte a l’assassinat de Valentín, i Jaime, en un acte de sinceritat, s’obre amb Marta (Marta Belmonte) i li demana a Llum que faci el mateix amb Luis. Isabel, en la seua recerca de poder, descobreix un secret crucial que podria permetre a Jesús prendre el control de l’empresa. Tanmateix, quan li explica al seu cap que Marta té una amant, Fina (Alba Brunet), Jesús sorprenentment defensa Marta: "En la meua família no hi ha invertits, així que, no sé què vesteix, però has d’haver-te equivocat". Isabel, temorosa de provocar la ira de Jesús, abaixa el cap i abandona el despatx en silenci.