Nuria Roca i Juan del Val gaudeixen d’unes vacances familiars a Cadis

Nuria Roca i Juan del Val han iniciat l’any amb una intensa agenda laboral, dedicats a diversos projectes professionals. Tanmateix, reconeixent la necessitat de desconnectar i recarregar energies, la parella ha optat per prendre un merescut descans en família, allunyant-se de l’atrafegament urbà.

Després de passar uns dies a València, ciutat natal de Nuria Roca, la família es va embarcar en un viatge als Estats Units, començant a Nova York. Posteriorment, el seu esperit aventurer els va portar a la pintoresca regió de Cadis. Aquest dimecres, la família va ser vista gaudint d’un dia assolellat en una platja gaditana, amb l’alegria i la diversió com a protagonistes.

Núria Roca arreglant|rentant per les meravelloses platges de Cadis amb els seus dos fills grans.Instagram

A l’encantadora platja de Sancti Petri, Nuria, Juan i els seus tres fills, Juan, Pau i Olivia, van gaudir de moments de felicitat i relaxació, mostrant una unió familiar sòlida i en harmonia. Les imatges capturades reflecteixen la connexió especial entre ells, desmentint qualsevol rumor sobre la seua relació. Els gestos afectuosos entre Nuria i Juan, i entre ells i els seus fills, van ser constants, demostrant la fortalesa del seu vincle familiar.

Núria Roca en las playas de Cádiz.Instagram

Durant el dia, es va veure Juan del Val gaudint del mar amb la seua filla Olivia, mentre Nuria s’hi unia per compartir una tendra abraçada. Aquests moments no només mostren l’harmonia familiar, sinó també l’alegria d’estar junts, gaudint de la simplicitat d’un dia a la platja. Com a Nuria li encanta capturar i compartir aquests moments a Instagram, hem pogut disfrutar d’un complet reportatge fotogràfic de la seua estada.

Tortillita de gambetes, plat típic de Cadis.Instagram

Però les vacances a Cadis de la família Roca-Del Val no es van limitar només al sol i el mar. La parella i els seus fills van aprofitar l’oportunitat per submergir-se en la cultura andalusa, explorant els encants de la regió. Des de degustar la deliciosa gastronomia local fins descobrir els racons més emblemàtics de Cadis, han compartit la seua completa experiència a les seues xarxes socials.