Can Yaman conquereix Divinity amb una història d’amor entre oposats: 'Dolunay'

El concepte d’atracció entre oposats és un tema recurrent en les històries d’amor, i en alguns casos, es converteix en un desafiament insuperable. Tal és la situació en el romanç entre Nazli, una jove estudiant de gastronomia, i Ferit, un empresari d’èxit, en la sèrie 'Dolunay (Lluna plena)' que arriba a Divinity. Estrenada el juliol de 2017 en Star TV, aquesta ficció es va posicionar com una de les més populars de la televisió turca el seu any d’emissió. Els actors Can Yaman ('Erkenci Kus') i Özge Gürel ('Kiraz Mevsimi') encarnen els protagonistes d’aquesta adaptació del drama sud-coreà 'My Secret Romance'.

La trama de 'Dolunay', que pot veure’s gratis i en espanyol en YouTube, segueix Nazli (interpretada per Özge Gürel), una estudiant de Gastronomia i Arts Culinàries amb el somni de convertir-se en una xef de renom. Per costejar els seus estudis, accepta una feina com a cuinera a la luxosa casa de Ferit Aslan, un jove magnat. La seua tasca consisteix a preparar els sopars de l’empresari i sortir de la casa abans que ell torni, ja que té estrictament prohibit abandonar la cuina.

Ferit (Can Yaman), un empresari meticulós i de caràcter fred, assumeix que la seua xef és una persona gran a causa de l’estil refinat de la seua cuina. Tanmateix, una casualitat els porta a conèixer-se, i a partir d’aquesta trobada, sorgeix una atracció inesperada entre ells. Encara que en l’entorn laboral, Ferit desaprova l’actitud despreocupada i de vegades distreta de Nazli, també se sent captivat per la seua autenticitat i alegria. Malgrat les seues diferències, el seu vincle professional comença a transformar-se en una intensa història d’amor plena de desafiaments i malentesos.

El repartiment de la sèrie inclou personatges com Deniz (interpretat per Hakan Kurtas), el millor amic de Ferit i membre d’una família adinerada, que és també un talentós músic. A diferència del distant Ferit, Deniz és un home senzill i amigable. La seua amistat amb Nazli evoluciona a mesura que comença a desenvolupar sentiments per ella, buscant conquerir-la. Un altre personatge destacat és Fatos (Oznur Serceler), una ambiciosa estudiant de Disseny de Moda i la millor amiga de Nazli, que comparteix un petit apartament a Istanbul amb ella i la seua germana Asuman. Fatos somia crear la seua pròpia marca de moda i trobar un marit ric.