Can Yaman: els personatges que han marcat la seua carrera

Can Yaman es va donar a conèixer internacionalment gràcies a la seua interpretació de Can Divit en la sèrie Pájaro Somniador. Aquesta producció no només es va convertir en un dels seus èxits més grans a nivell mundial, sinó que també li va obrir les portes al públic espanyol. Tanmateix, la carrera de l’actor turc va molt més enllà d’aquest paper, amb altres personatges memorables en la seua trajectòria que han deixat empremta tant en els seus seguidors com en l’audiència en general.

1. Ferit en ' Dolunay '

Dolunay.IMDB

Una de les seues destacades produccions és Dolunay, on interpreta Ferit Aslan, un jove empresari milionari amb una personalitat exigent i meticulosa. La trama se centra a Nazli, una estudiant de Gastronomia i Arts Culinàries que somia ser una xef reconeguda. Per resoldre les seues despeses, Nazli accepta una feina com a cuinera a la mansió de Ferit, la rutina diària del qual l’obliga a preparar el seu sopar i marxar abans que ell arribi. Tanmateix, un dia es troben accidentalment i sorgeix una atracció mútua que canviarà les seues vides. Ferit, amb el seu caràcter rígid i obsessió per l’ordre, veu com el seu món s’enfonsa quan coneix Nazli, la xef que desafia el seu mode de vida.

2. Özgur en 'L’home equivocat’

L’home equivocat.IMDB

Un altre paper destacat en la carrera de Can Yaman és en El Hombre Equivocado, on dona vida a Özgür, un empresari d’èxit que dirigeix un dels locals més populars d’Istanbul. Malgrat el seu èxit professional, Özgür és un ferm defensor de la llibertat personal i es mostra reticent a comprometre’s en una relació amorosa. La història segueix Ezgi, interpretada per Özge Gürel, una jove que busca l’home ideal i rep l’ajuda d’Özgür per trobar-ho. A mesura que avança la trama, es forma un vincle inesperat entre ells.

3. Francesco Demir en 'Viola Come Il Mare '

Viola menja il mare.IMDB

En un altre dels seus projectes recents, Can Yaman assumeix el paper de Francesco Demir, un brillant inspector de policia amb un caràcter rebel i un enfocament lliure en la seua vida personal. Encara que és excel·lent en el seu treball, Francesco s’enfronta a dilemes personals i evoluciona al llarg de la història. Aquest personatge, amb la seua intensitat i determinació, promet capturar l’atenció del públic a mesura que es desvetlla la seua complexa personalitat.