Can Yaman gaudeix d’unes merescudes vacances a Mykonos al costat de la seua mare

El popular actor turc Can Yaman ha estat vivint uns mesos plens d’activitat professional. Després de finalitzar la promoció de la segona temporada de "Viola Come Il Mare" a Itàlia, Yaman s’ha embarcat en el rodatge del seu nou projecte, "Sandokan", una sèrie molt esperada pels seus seguidors. Aquest rodatge l’ha portat a recórrer diverses locacions italianes, des de Calàbria fins Roma, durant la primavera. Tanmateix, l’intèrpret ha decidit fer una pausa a la seua enfeinada agenda i disfrutar d’unes merescudes vacances en un lloc paradisíac.

La destinació|destí triada per Can Yaman per desconnectar ha estat la bonica illa de Mykonos, a Grècia, un lloc conegut per la seua bellesa natural i la seua animada vida nocturna. Però el que ha cridat especialment l’atenció és que no està sol. En aquesta ocasió, l’actor ha decidit compartir aquests moments de descans amb una persona molt especial: la seua mare. Junts han gaudit d’uns dies de relax i tranquil·litat en aquesta destinació turística per excel·lència, i la seua presència no ha passat desapercebuda.

Malgrat haver-se allunyat de les xarxes socials durant un temps, els fans de Can Yaman han tingut l’oportunitat de veure-ho a Mykonos gràcies a les fotos que alguns seguidors i curiosos han compartit. Sempre proper i amable, l’actor no ha dubtat a posar amb aquells que s’han atansat a saludar-lo, mostrant el seu agraïment i carisma habitual.

Aquestes vacances li serviran per recarregar energies abans dels importants compromisos professionals que li esperen en els propers mesos. A més de la imminent estrena de "Sandokan", Yaman té en l’horitzó el llançament de "El Turc" i una nova temporada de "Viola Come Il Mare", el que promet mantenir-lo ocupat i en el focus mediàtic durant un bon temps.

Durant la seua estada a Mykonos, l’actor ha estat vist explorant Chora, la capital de l’illa, coneguda per ser el cor gastronòmic i hoteler d’aquest destí. Malgrat l’afluència de turistes, especialment per l’arribada de creuers, Chora conserva un encant especial de què convida a gaudir-la tant de dia com de nit.

A més, Mykonos és famosa per la seua vibrant vida nocturna, amb una àmplia oferta de clubs, bars i discoteques que atreuen joves de tot el món, una cosa que recorda a l’energia d’Eivissa. I, com no podia ser de cap altra manera, Can Yaman també ha estat vist gaudint de les nits a l’illa, demostrant que sap com equilibrar el treball amb moments de lleure i diversió.