Kate Middleton anuncia amb alleujament el final de la seua quimioteràpia després de mesos de lluita

La duquessa de Cambridge, Kate Middleton, va compartir una esperada i emotiva notícia dilluns passat 9 de setembre: ha completat el seu tractament de quimioteràpia. A través del seu compte d’Instagram, la princesa es va deixar veure al costat del seu espòs, el príncep Guillem, i els seus tres fills, en un vídeo on va expressar el seu alleujament després de finalitzar aquesta difícil etapa. "Amb el final de l’estiu, no puc descriure la tranquil·litat que sento en haver acabat finalment la meua quimioteràpia", va comentar la duquessa.

Durant el missatge, Kate va reflexionar sobre els desafiaments que ha enfrontat en els últims mesos. "Aquest ha estat un dels períodes més durs que hem viscut com a família", va reconèixer, i va afegir: "La vida pot canviar d’un moment a l’altre, i hem recorregut un camí incert i ple de reptes". La princesa també va ressaltar com el càncer afecta tant el pacient com els seus éssers estimats, obligant-los a bregar amb la por i la incertesa.

Malgrat la duresa del procés, Kate es va mostrar agraïda pels ensenyaments que aquesta experiència li ha deixat. "Aquest temps ens ha recordat a Guillermo i a mi com de valuós son les coses simples però fonamentals, com l’amor i el suport de les persones properes," va expressar. Encara que la quimioteràpia ha acabat, la duquessa és conscient que la seua recuperació continua: "La meua prioritat ara és continuar lliure de càncer i prendre cada dia amb calma. Encara que aquesta fase ha conclòs, encara queda camí per recórrer".

Amb una actitud positiva cap al futur, Kate va compartir el seu entusiasme per tornar als seus compromisos públics: "Tinc moltes ganes de reprendre la meva feina i assistir a alguns esdeveniments en els propers mesos". També va agrair el suport rebut: "Guillermo i jo estem profundament commoguts per l’empatia dels qui ens han acompanyat en aquest difícil trajecte".

Kate i Guillermo estan vivint un mal moment.Instagram

Per finalitzar, Kate va dirigir un missatge de suport als qui encara lluiten contra el càncer: "A tots els que segueixen en aquesta batalla, vull que sàpiguen que soc al seu costat. Dels moments més foscos pot nàixer la llum, i aquesta llum ha de brillar intensament". La duquessa, que va anunciar el seu diagnòstic al març després de sotmetre’s a una operació al gener, ha fet només dos aparicions públiques des d’aleshores: a Trooping the Colour i la final de Wimbledon, on va tenir l’honor d’entregar el trofeu a Carlos Alcaraz.