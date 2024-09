Shakira viu un incòmode moment a Miami en ser gravada sense el seu consentiment en una discoteca

La famosa cantant colombiana Shakira va viure un incòmode episodi durant una sortida nocturna en una discoteca de Miami. L’artista, que és a la ciutat gravant el seu nou tema "Soltera", on col·labora amb estrelles com Danna Paola i Anitta, va ser víctima d’un desagradable incident mentre gaudia de la nit al costat de les seues amigues.

Enmig de la celebració, mentre ballava sobre una tarima, un home va començar a gravar-la sense el seu consentiment des d’una posició compromesa, enfocant sota del seu vestit. En el vídeo s’observa com la cantant intenta tapar-se i gesticula amb la mà perquè l’individu deixi de gravar-la, una cosa que no va passar immediatament. Durant aquells segons, Shakira es va veure obligada a ajustar repetidament el seu vestit per evitar que s’exposés més del desitjat.

La incomoditat de Shakira va ser palpable, i encara que Danna Paola va provar d’intervenir en parlar amb el DJ per advertir-lo de la situació, el mal moment ja havia ocorregut. Després de l’episodi, la cantant va decidir abandonar la tarima, sent consolada per la seua companya Anitta, que li va oferir una càlida abraçada.

Aquest desafortunat incident se suma als repetits actes d’assetjament que moltes dones han patit en els últims temps, un tema que ha cobrat rellevància a causa de la seua creixent visibilitat en els mitjans. Encara que Shakira està immersa en els preparatius de la seua pròxima gira, "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", que arrancarà el novembre de 2024, aquest succés va deixar clar que fins i tot les celebritats no estan exemptes d’aquestes situacions desagradables.

Aquest tipus de comportaments recorda altres casos alarmants, com el de l’anomenat "Monstre d’Avinyó", un home arrestat per gravar dones de manera inapropiada en un supermercat el 2020. Encara que els contextos són diferents, ambdós incidents reflecteixen una problemàtica comuna que continua afectant les dones en espais públics i privats.