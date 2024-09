Shōgun arrasa en els Emmy: La primera sèrie de parla no anglesa en fer història

La 76a edició dels Premios Emmy ha estat una celebració marcada per la diversitat i la inclusió racial, destacant-se com una de les més variades fins la data. Un dels moments més significatius va ser el triomf de "Shōgun", que va fer història en ser la primera sèrie de parla no anglesa en arrasar amb 18 premis, incloent millor director, millor actor i millor actriu de drama. Aquest èxit la converteix en la sèrie amb més guardons en una sola edició dels Emmy.

Jodie Foster va ser una altra gran protagonista de la nit, obtenint el seu primer Emmy gràcies al seu paper a True Detective: Night Country. En un emotiu discurs, va agrair especialment la comunitat indígena d’Alaska per la seua col·laboració en la sèrie i va dedicar el premi a la seua esposa, Alexandra Hedison. Tanmateix, la seua victòria va ser objecte de cert debat, ja que alguns van considerar que, encara que Foster és una intèrpret indiscutiblement talentosa, aquest no va ser el seu millor treball.

Una altra sorpresa va ser el reconeixement a Liza Colón-Zayas, que també va celebrar el seu primer Emmy per la seua interpretació a The Bear. Colón-Zayas va aprofitar el seu moment per donar un poderós missatge a les dones llatines: "Continuïn lluitant i no deixin de votar", encoratjant la comunitat hispana a continuar alçant la seua veu.

Liza Colón-Zayas,

Encara que la gala va estar carregada de moments emotius, va destacar l’autocensura política. En un context on els debats socials i polítics són molt presents, sorprenentment pocs artistes es van aventurar a tocar temes d’actualitat, una cosa que va resultar cridanera per a molts espectadors.

Entre altres triomfs de la nit, "el meu ren de peluix" va destacar en la categoria de millor minisèrie, superant competidors com Ripley i True Detective: Nit Polar. La sèrie va rebre múltiples reconeixements, incloent millor guió i millor actor per a Richard Gadd, que va ser elogiat tant per la seua actuació com pel seu treball com a guionista.

Jessica Gunning

Finalment, Jessica Gunning va rebre el premi a millor actriu de repartiment per la seua destacada interpretació en la sèrie, on va encarnar un personatge complex que va saber dotar de profunditat i empatia. Gunning va explicar en una entrevista que el seu objectiu va ser evitar que el seu personatge, Martha Scott, semblés un simple brivall, aportant-li una dimensió més humana i comprensible.