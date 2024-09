La batalla d’audiències entre Pablo Motos i David Broncano divideix Espanya

La competència entre Pablo Motos amb El Hormiguero i David Broncano amb La Resistència s’ha tornat un duel|dol implacable per dominar el prime time en televisió. Des de setembre, ambdós programes lluiten per captivar l’audiència i, encara que no hi ha un clar vencedor, les dades d’audiències mostren un panorama interessant, variant segons la regió i l’edat del públic.

Segons un informe de Sobrevent Comunicació, Broncano té més acollida al nord i est d’Espanya, amb Astúries, País Basc, Catalunya i Madrid com els seus principals bastions. La Resistència també triomfa en comunitats com Castella i Lleó, Aragó, Navarra i la Comunitat Valenciana, amb especial fortalesa a Madrid i el País Basc.

Mapa d’audiència d’El Hormiguero i La Revuelta per comunitats autònomes del dilluns 16 de setembre.Formula tv

D’altra banda, Pablo Motos i el seu programa compten amb una base sòlida al sud i oest d’Espanya, sent Andalusia, Extremadura, Galícia, Ceuta i Melilla els seus territoris clau, on El Hormiguero s’imposa de forma contundent, especialment a Andalusia.

Tanmateix, aquestes preferències poden variar depenent dels convidats de cada programa, com es va evidenciar a Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana, on Motos ha aconseguit conquerir audiències en dies clau. El públic més jove i els majors de 65 anys semblen inclinar-se cap a El Hormiguero, mentre que els adults joves (22-44 anys) prefereixen clarament Broncano.

Mapa 2 distribució d’audiències dimecres 18 de setembre El Hormiguero i La Revuelta.Formula tv

El mapa de les audiències continua sent un reflex dels interessos i canvis constants dels televidents espanyols. Les preferències de gènere també mostren que Broncano té una audiència més equilibrada, mentre que Motos gaudeix de més popularitat entre les dones.