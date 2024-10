Beren Saat desafia els límits amb la seua nova pel·lícula "Gizli Dolap"

La reconeguda actriu Beren Saat està llesta per tornar a la pantalla amb un projecte que ja ha generat controvèrsia. La nova pel·lícula, titulada Gizli Dolap, estarà disponible a Prime Video el proper any, i la seua trama gira entorn de la polèmica plataforma OnlyFans, coneguda per la venda de contingut eròtic i sensual. Aquest tema ha encès el debat a Turquia, on aquestes temàtiques solen ser tractades amb gran reserva, el que ha posat a la pel·lícula en el centre d’atenció abans fins i tot de la seua estrena.

En la història, Beren Saat interpreta Rengin Alaz, una periodista influent i valenta que descobreix que l’espòs de la seua germana utilitza una aplicació de cites similar a OnlyFans per relacionar-se amb altres dones. Aquest descobriment desencadena una sèrie d’esdeveniments que portaran a la protagonista a confrontar els prejudicis del seu entorn proper, els qui jutgen durament les dones que utilitzen aquestes plataformes. Decidida a investigar més a fons, Rengin s’endinsa en aquest món ocult, assumint una identitat falsa per escriure sobre el tema. Tanmateix, el que comença com un simple reportatge es converteix en una perillosa travessia personal, on la periodista comença a qüestionar els seus propis desitjos i les normes de la societat.

Aquest viatge emocional i professional portarà Rengin a pagar un alt preu, posant en risc la seua vida personal i professional. La pel·lícula promet abordar temes delicats i actuals, com la sexualitat, el poder dels prejudicis socials i la llibertat personal, una cosa poc comuna en el cine turc.

Beren Saat.Facebook

L’actriu Beren Saat és coneguda internacionalment pel seu inoblidable paper a Fatmagül, la sèrie turca que va obrir camí a Espanya i molts altres països. També ha participat en altres produccions com The Gift a Netflix i el llargmetratge Última anomenada, Istanbul. La seua participació en Amor Prohibit, on interpretava Bihter, també és recordada, especialment per la química amb Kıvanç Tatlıtuğ.