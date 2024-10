L’Intermedi respon amb humor a la querella d’Advocats Cristians contra Wyoming

La recent querella presentada per l’organització ultracatòlica Abogados Cristians contra El Gran Wyoming ha generat una àgil i humorística resposta per part de l’equip d’El Intermedio. La denúncia es basa en un esquetx emès pel programa de La Sexta, en el qual el presentador va aparèixer disfressat de bisbe, el que, segons l’organització, va constituir un atac humiliant cap als catòlics.

Lluny d’empetitir-se, El Intermedio va utilitzar el seu compte a X (anteriorment Twitter) per anunciar que repetirien l’esquetx que va motivar la denúncia. Amb el seu característic to satíric, van declarar: “Aquesta nit, nova missa Aznariana a El Intermedio per respondre a la querella d’Advocats Cristians (si no estem a la presó encara, clars)”. Va ser la seva manera de defensar el dreet d'expressió.

L’acusació contra Wyoming inclou delictes d’incitació a la discriminació, odi i violència i escarni . Segons l’escrit de la denúncia, l’humorista "es va burlar de l’eucaristia i va distorsionar el Credo a fi d’ofendre els cristians".

Polònia Castellans, presidenta d’Advocats Cristians, argumenta que la burla cap als catòlics és una sortida fàcil per als programes amb baixa audiència. La querella fa referència a la secció recurrent de Wyoming i Dani Mateo, coneguda com l’"Església Aznariana", on Wyoming adopta el paper de papa Wyo i Mateo fa d’escolà. L’últim esquetx d’aquesta sèrie es va emetre el 24 de setembre, quan el còmic va fer broma amb una “profecia” anunciant l’apocalipsi

Aquest tipus d’humor ha convertit El Intermedio en un programa clau de la sàtira política a Espanya. La resposta de Wyoming i el seu equip reflecteix el seu enfocament irònic i provocador, i ha revifat el debat sobre els límits de l’humor i la llibertat d’expressió a la televisió.