Aquest dissabte, Cristina Fallarás va patir el tancament temporal del seu compte d’Instagram, després de publicar una sèrie de denúncies anònimes sobre casos d’assetjament i agressions sexuals. La periodista, coneguda pel seu activisme contra la violència masclista, va rebre un avís de l’aplicació de Meta exigint que complís les “normes comunitàries” i advertint que, altrament, perdria l’accés al seu perfil. Aquesta suspensió va arribar poc després que Fallarás compartís el primer testimoni anònim relacionat amb l’exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón.

El compte es va reactivar posteriorment, en gran manera gràcies al suport de figures polítiques com Yolanda Díaz, Mónica García i Sira Rego, que van criticar durament la decisió d’Instagram. Yolanda Díaz, a través del seu compte a X (abans Twitter), va expressar el seu suport: “tot el suport a Cristina Fallarás i a la feina fonamental que està fent. El seu compte és un espai segur per a moltes dones i n’hi hauria d’haver molts més. Aquest espai no es pot tancar, espero que se solucioni com més aviat millor”.

Des de fa més d’un any, Fallarás ha utilitzat Instagram per recopilar testimonis anònims de dones que han patit diferents tipus de violència, incloent abús psicològic, físic, econòmic i sexual. Al canal 24h de TVE, la periodista va mostrar la seua indignació i por davant de la possible pèrdua del seu compte, declarant: “Aquests dies m’han arribat més d’un miler de missatges. Si no recupero el compte, es perdrien aquestes proves de casos de violència i assetjament sexual”.

El perfil de Fallarás ha servit com una eina important per recollir i visibilitzar testimonis de dones afectades per la violència de gènere. Segons la periodista, entre els missatges recopilats es troben relats que involucren personalitats destacades de la societat espanyola, des del món de la cultura i els mitjans, fins figures polítiques de diferents partits. “Em sembla gravíssim. No incompleixo les normes. Ja em van tancar el compte el març de 2024. Vaig apel·lar i la van tornar a obrir. Em preocupa molt que ho facin de nou, especialment perquè no tinc descarregats els missatges d’aquesta setmana”, va afirmar Fallarás, referint-se a la importància de conservar aquests testimonis.

Cristina Fallarás

Lluny de rendir-se, Cristina Fallarás reafirma el seu compromís de lluita contra l’assetjament i la violència de gènere. “Faré tot el que estigui a la meua mà. El tancament d’aquest compte desanima les dones a denunciar agressions sexuals”, va comentar. Aquesta no és la primera vegada que Fallarás enfronta la suspensió d’un compte en xarxes socials. A més dels bloquejos a Instagram, el seu perfil de Twitter també va ser desactivat en el passat, encara que va aconseguir recuperar-lo posteriorment.

Amb una determinació infrangible, Fallarás adverteix que continuarà endavant, sense importar els obstacles. “No crec que sigui casual que desapareguin els missatges quan tinc centenars de relats nous que apunten a certs sectors de la vida pública”. El seu missatge és clar: la lluita per donar veu a les dones afectades no s’aturarà, i ella continuarà treballant per garantir que aquests testimonis s’escoltin.