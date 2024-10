Diumenge passat, un esdeveniment inesperat va paralitzar Washington Square Park, a la zona sud de Manhattan, Nova York. Els transeünts van topar amb un peculiar concurs d’imitadors de Timothée Chalamet que va atreure desenes de persones disposades a demostrar la seua semblança amb el protagonista de Dune. Aquest concurs, que no era oficial, reunia talentosos fanàtics que competien per un premi de 50 dòlars al millor Chalamet, despertant la curiositat de tots els presents.

La sorpresa màxima va arribar quan, entre els concursants, va aparèixer el mateix Timothée Chalamet. Al principi, ningú no va imaginar que era l’actor real, i molts van fer broma que la semblança es devia a una cirurgia. Tanmateix, era l’autèntic Chalamet, qui va decidir unir-se a l’esdeveniment de forma espontània. La reacció del públic va ser tan memorable com immediata; en un vídeo que aviat va circular en xarxes socials, es pot veure l’actor col·locant-se al costat d’un altre dels seus imitadors, la qual cosa va desencadenar una barreja de sorpresa i emoció al parc.

L’ambient aviat es va convertir en una autèntica bogeria. La multitud d’imitadors confonia els fans, que, al principi, van tardar a reconèixer el veritable Chalamet enmig de tants dobles. Tot i així, ja que l’actor resideix a Nova York, no era impossible veure-ho per la ciutat. El que resultava increïble era que aparegués en un esdeveniment d’imitadors de si mateix, de forma tan casual i entre la multitud.

Cartell del concurs de Timothée Chalamet

Encara que no se sap com va arribar a assabentar-se del concurs, la seua participació va fer que el moment fos inoblidable per als qui el van viure. La presència de l’actor va congregar a una gran quantitat de seguidors, al punt que la policia de Manhattan va haver d’intervenir. L’aglomeració generada per l’esdeveniment va portar les autoritats a dispersar als presents, i el final de la jornada va tenir un gir inesperat quan van detenir una persona.