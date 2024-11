'L’ombra de la terra': un drama rural de rivalitat i revenja que arriba a Atresplayer

Atresplayer estrena el proper 24 de novembre La ombra de la terra, un intens drama rural que captivarà els espectadors. Aquesta producció, basada en la novel·la homònima d’Elvira Mínguez, marca el seu debut com a directora. Amb una trama plena de conflictes familiars i lluites de poder, promet convertir-se en un èxit.

Baladre Calb i María Morales lideren l’elenc d’aquesta sèrie. Calb, coneguda pel seu paper a El secret de Pont Vell, interpreta a Garibalda, mentre que Morals, reconeguda per la seua actuació en Honor, dona vida a Atilana. Ambdues actrius tenen una exitosa carrera en Antena 3 i han estat part de produccions populars com Estimar és per sempre.

L’ombra de la terra està ambientada el 1896, al petit poble de Villaveza de l’Aigua, a la província de Zamora. La història es desenvolupa en un context marcat per la pobresa i la fam. La rivalitat entre Garibalda i Atilana impacta tota la comunitat, i els fills d’ambdues dones pateixen les conseqüències d’aquesta lluita, enfrontant tant abusos físics com psicològics. La desesperança i l’odi inunden cada racó de la trama.

Garibalda, una dona viuda i malalta, exerceix un poder absolut sobre el poble. El seu rancor cap a Atilana la impulsa a venjar-se. A través d’impostos severs, Garibalda submergeix els habitants en la misèria, mentre es manté en control gràcies al poder que va heretar del seu difunt espòs.

Per la seua part, Atilana, també viuda, lluita per mantenir la finca familiar, que alguna vegada va ser pròspera. La família d’Atilana formava part de l’elit del poble, però les decisions equivocades del seu marit els van portar a la ruïna. Ara, Atilana s’enfronta a Garibalda en un intent per recuperar la seua vida i desafiar el domini de la seua enemiga.