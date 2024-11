Sara Carbonero i Isabel Jiménez fan un pas solidari per ajudar les víctimes de la DANA. Les periodistes s’han unit a Creu Roja per distribuir roba, calçat i donacions als qui han patit les conseqüències d’aquest desastre a la Comunitat Valenciana. En un comunicat oficial publicat a la pàgina de Slow Love, la seua firma creada el 2015, van afirmar: "Volem expressar el nostre més sincer suport a totes les persones afectades per la DANA a la Comunitat Valenciana i en altres regions d’Espanya".

Aquest gest reflecteix l’estreta amistat que mantenen ambdues. Sara i Isabel es van conèixer en els seus anys de treball en Telecinco, i encara que cada una ha seguit el seu propi camí professional, la relació continua sent forta. Les dos han demostrat que la solidaritat no només existeix en la feina, sinó també en els moments personals difícils.

Isabel ha estat un suport crucial per a Sara, especialment durant la seua separació d’Iker Casillas i la seua lluita contra el càncer d’ovari el 2019. En aquells moments complicats, l’afecte i la presència incondicional d’Isabel van ser fonamentals per a ella.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez.Instagram

Més enllà de la seua amistat, ambdues tenen en comú una profunda passió per la moda sostenible. Juntes van fundar Slow Love, una marca compromesa amb la cura del medi ambient. Encara que recentment van vendre la marca al grup Tendam, ambdues continuen com a responsables de la direcció creativa del projecte. Així ho van confirmar des de l’empresa. Gràcies a la seua visió i lideratge, el futur de Slow Love està assegurat.

Sara i Isabel continuen demostrant que el seu vincle és molt més que professional. Ambdues fusionen els seus valors de solidaritat, compromís i sostenibilitat en cada iniciativa que emprenen.