L’esperada seqüela de Gladiator, dirigida per Ridley Scott, ja està en cartellera, causant sensació entre els seguidors de la primera pel·lícula. Amb una trama carregada d’acció i drama, les actuacions de Paul Mescal, Pedro Pascal i Denzel Washington han rebut elogis. En especial, Washington destaca com Macrinus, un personatge que ha sorprès tots, encara que l’actor confessa sentir-se insatisfet per l’eliminació d’una escena clau.

En una recent entrevista, Denzel Washington, de 69 anys, va revelar que una escena improvisada en la qual el seu personatge besava un altre home va ser eliminada en el muntatge final. Segons va explicar, aquest moment buscava reflectir la complexitat i els costums de l’època, però la decisió de tallar-la no va ser ben rebuda per l’actor.

"Vaig besar un home a la pel·lícula i el van treure. Crec que no estaven llestos per a això", va comentar Washington. A més, va revelar que el petó, carregat de simbolisme, precedia l’execució del personatge en el que ell mateix va denominar "el petó de la mort".

Des de la productora, una font va assegurar que l’escena va ser descartada únicament per raons narratives, sense cap tipus de prejudici, una cosa que no ha convençut alguns seguidors de l’actor ni crítics del cine històric.

La trama de Gladiator II transcorre anys després de la mort de Maximus. La història segueix Lucius, interpretat per Paul Mescal, nebot de Cómodo, que es veu obligat a lluitar al Colosseu després de la devastació de la seua llar pels cruels emperadors que controlen Roma. El guió, escrit per David Scarpa, desenvolupa un relat d’intriga, revenja i poder, caracteritzat per intenses lluites i grans dosis d’emoció.

Denzel Washington

Malgrat l’impacte visual de les escenes de batalla i el profund drama dels seus personatges, alguns experts han assenyalat que la pel·lícula podria haver explorat més els aspectes culturals i socials de l’època, com la representació de l’homosexualitat a l’Antiga Roma, tema que va quedar parcialment exclòs després del tall de la controvertida escena.

A més de generar conversa, Gladiator II ja sona com una forta contendent en la temporada de premis, especialment per a Denzel Washington, qui molts creïn podria ser nominat a l’Oscar a Millor Actor de Repartiment.