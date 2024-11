Els nous referents del futbol femení que inspiren a les més joves

En un recent reportatge a El Intermedio, les adolescents van esmentar com a referents a figures com Alèxia Putellas i Aitana Bonmatí, deixant fora influencers tradicionals. Això confirma un canvi en les preferències de les noves generacions, que veuen en l’esport un exemple de valors i perseverança.

Alèxia Putellas, nascuda a Mollet del Vallès el 1994, és una icona del futbol. Des dels seus inicis en equips locals i el seu debut professional amb el RCD Espanyol als 16 anys, no ha deixat de brillar. El 2012 va arribar al FC Barcelona, club on es va convertir en una jugadora clau, destacant per la seua visió de joc, gols i lideratge. Ha guanyat múltiples títols, incloent la Champions League Femenina, i ha estat fonamental en la Selecció Espanyola des de 2013. La seua influència no només es limita a l’esport; també advoca per la igualtat de gènere en el futbol. A més, lidera la Fundació Eleven, centrada a donar suport a nenes amb dificultats socials i familiars.

Aitana Bonmatí, nascuda el 1998 a Sant Pere de Ribes, també és un pilar del futbol femení espanyol. Es va unir al FC Barcelona el 2012, destacant pel seu talent i tècnica. Des del seu debut amb el primer equip el 2016, ha estat clau en els èxits del club i la selecció. El 2023, va liderar l’equip nacional cap a la victòria en el Mundial Femení, i aquell mateix any va rebre la Pilota d’Or, guardó que va repetir el 2024. Fora del camp, s’ha convertit en una veu activa en la lluita per la professionalització i visibilitat del futbol femení.

Athenea del Castillo, jugadora del Reial Madrid i la Selecció Espanyola, és reconeguda per la seua habilitat tècnica i rapidesa. Encara que actualment està recuperant-se d’una lesió, continua sent un dels referents del futbol espanyol. Pau Comanador, de tan sols 17 anys, representa la pròxima generació de talent. Aquesta davantera del Real Madrid B ja brilla amb llum pròpia i té un prometedor futur per davant.

Jenni Hermoso, guardonada amb el Premi Sòcrates, s’ha convertit en un símbol de lluita per la igualtat i contra la violència de gènere. El seu lideratge durant el moviment Se Acabó, després de l’escàndol del petó no consentit de Luis Rubiales, va marcar un abans i un després en el futbol femení. Amb valentia, va afirmar: "Continuaré sent valent i no deixaré d’alçar la veu". El seu compromís transcendeix els terrenys de joc, convertint-la en un referent per a moltes dones.

El futbol femení a Espanya no només inspira pels seus èxits esportius, sinó també per l’impacte social dels seus protagonistes. Alèxia, Aitana, Athenea i Jenni lideren un moviment que va més enllà de l’esport, deixant un llegat que inspira a generacions senceres.