'Assassines’: LaSexta estrena un docusèrie sobre crims comesos per dones

LaSexta continua el seu enfocament en el gènere true crime amb l’estrena d’Asesinas, un docusèrie que abordarà crims comesos per dones a Espanya durant les últimes dos dècades. L’estrena està programada per al 27 de novembre i serà produïda per Newtral, la productora d’Ana Pastor. Aquesta nova sèrie promet endinsar-se en alguns dels casos més sorprenents i esgarrifosos del crim al país.

Asesinas consta de sis episodis independents, cada un centrat en un crim diferent. La sèrie presentarà testimonis d’experts com ara agents de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, metges forenses, advocats i periodistes que van estar involucrats en cada investigació, oferint una visió detallada de cada cas, des del descobriment del crim fins les conclusions judicials. Aquest enfocament multidimensional ajudarà els espectadors a comprendre millor els successos i el procés judicial que els acompanya.

El primer episodi aborda un impactant cas ocorregut el 2019 en Castro Urdiales, Cantàbria, quan la Guàrdia Civil va descobrir un crani humà dins d’un paquet. La dona que el tenia, sense saber-ho, havia guardat durant mesos el cap al seu armari. Aquest cas serà només l’inici d’una sèrie que promet explorar el costat més fosc de la criminalitat femenina i els complexos factors que porten a certs crims.

Amb Asesinas, laSexta reforça la seua aposta pel contingut de qualitat, seguint la línia d’altres formats exitosos com Conspiranoics, un altre programa produït per Newtral que explora teories de la conspiració. Aquest nou docusèrie busca enganxar una audiència interessada en les històries més esgarrifoses, mostrant una mirada profunda a les investigacions i els sistemes judicials que exposen els detalls ocults dels crims.

Asesinas aspira a convertir-se en un referent dins del gènere true crime espanyol, atraient tant els seguidors del gènere com aquells interessats en els enigmes i matisos que s’amaguen darrere de cada crim. A partir del 27 de novembre, els espectadors podran disfrutar d’aquest impactant contingut els dimecres a la nit en laSexta.