Lara Álvarez oficialitza la seua relació amb un atractiu pilot amb aquest vídeo a Instagram

Lara Álvarez ha sorprès tots en confirmar la seua relació amb Pedro Durán, pilot d’avió i figura destacada en xarxes socials, on acumula més de 270.000 seguidors. La notícia va començar a circular quan la revista Deu Minuts va publicar imatges d’ambdós besant-se apassionadament. Aquest cap de setmana, la mateixa presentadora va fer oficial el seu romanç amb un vídeo romàntic que va compartir en el seu perfil d’Instagram.

La vida amorosa de Lara Álvarez sempre ha captat l’atenció del públic. Encara que en el passat se'l va relacionar amb figures com Andrés Velencoso, Fernando Alonso, feia temps que Sergio Ramos o Dani Martínez no oficialitzava cap relació. En entrevistes recents, havia declarat sentir-se feliç gaudint de la solteria i va afirmar estar “desitjant que arribi el de veritat”. Tot indica que ara ho ha trobat.

Pedro Durán, comandant de vol d’Airbus A320 i de 46 anys, sembla ser l’home que ha conquerit el cor de Lara. Ambdós van gaudir d’una escapada romàntica a París, compartint moments en xarxes socials. Això n’ha sorprès molts, ja que la presentadora sempre ha estat reservada amb la seua vida privada. En el vídeo, se’ls veu en actitud afectuosa, fent broma i somrient. De fons, sona l’emblemàtica cançó de Lauryn Hill, Can’t Take My Eyes Off of You, en la seua versió de 1998.

La publicació, realitzada dissabte, no va tardar a omplir-se de comentaris de suport per part d’amics i seguidors. Nagore Robles va escriure “Aquestes mirades”, mentre Laura Chica va comentar “L’amor està en l’aire”. Una seguidora va destacar que era la primera vegada que va veure Lara compartir una cosa tan romàntica amb una parella, la qual cosa va demostrar un gest significatiu. Un altre comentari va presentar la relació dient: “¡¡Quina bonica parella feu!!! Visca l’amor”.