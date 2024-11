Hande Erçel i Hakan Sabanci ja no amaguen la seua relació. La parella gaudeix del seu temps junts, compartint aficions i assistint a esdeveniments on la seua complicitat és evident. Aquest any, Hande, coneguda pel seu paper a Love is in the Air, va celebrar el seu 31 aniversari d’una forma molt especial.

Hakan, membre de la poderosa família Sabanci, va organitzar un sopar privat a Egipte per sorprendre l’actriu. La fortuna de la família Sabanci, valorada en milles de milions de dòlars, els permet gestos d’aquest tipus. Hakan ocupa un lloc clau en Densa Hòlding, una divisió naviliera dirigida pel seu pare, Ömer Sabanci, dins del conglomerat Sabancı Holding. Aquest grup empresarial opera en sectors com finances, energia i construcció, amb presència a més de 13 països.

La celebració no va quedar només en el sopar. La parella va visitar el famós museu del Caire, on van posar al costat d’escultures, sarcòfags i relíquies històriques. A les xarxes socials, van compartir imatges que mostren la seua felicitat. Entre elles, destaca una foto d’Hande al costat d’una piràmide, publicada per Hakan, qui va decorar a més l’habitació de l’hotel on van ser, amb garlandes i globus daurats, demostrant el seu costat més romàntic.

Hande, sempre elegant, va triar un look casual però ple d’estil per al seu passeig per Egipte. Va lluir una caçadora de gamma beix estil bomber, una samarreta blanca bàsica, pantalons grisos rectes i unes sabatilles Nike Jordan. Va completar el conjunt amb una gorra, una bossa àmplia i ulleres amb muntura animal print. Aquest estil còmode reflecteix la seua personalitat relaxada i segura.

Nombroses amigues d’Hande, com Bige Onal i Dilsa Dergun, la van felicitar a través de xarxes socials, afegint-se a les celebracions. L’actriu, protagonista de la pròxima pel·lícula de Netflix Mavi Mavara, que s’estrena a San Valentín, va bufar el seu pastís en un exclusiu restaurant egipci acompanyada per Hakan.