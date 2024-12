El cantant Raphael, de 81 anys, ha estat ingressat a l’hospital després de tenir un accident cerebrovascular mentre es preparava per gravar una entrevista en el Teatro Príncipe Gran Via. Aquesta entrevista formava part de l’especial de Nadal de La Revuelta, el programa de Televisió Espanyola que s’emetrà el proper 25 de desembre.

L’incident va ocórrer al voltant de dos quarts de vuit de la tarda, minuts abans que comencés l’enregistrament del programa de David Broncano. Raphael va començar a sentir-se malament, la qual cosa va portar el seu equip a contactar ràpidament amb els Serveis d’Emergències de Madrid. Quatre unitats d’emergències es van desplaçar al teatre, on van atendre el cantant. Malgrat la situació, Raphael va sortir pel seu propi peu de l’edifici i va ser traslladat en ambulància a l’Hospital Clínic, on va ingressar amb pronòstic reservat.

Raphael durant una entrevista en 'El Formiguer'Atresmedia

En començar l’entrevista per a La Revuelta, l’equip es va adonar que alguna cosa no anava bé. Durant la xarrada amb David Broncano, el cantant responia amb paraules inconnexes, la qual cosa va generar preocupació. Davant d’aquesta situació, es va decidir suspendre l’enregistrament i sol·licitar l’assistència mèdica immediatament.

Poc després que la notícia comencés a circular, l’equip de La Revuelta va emetre un comunicat a les seues xarxes socials. En ell, van confirmar que Raphael s’havia sentit malament durant l’enregistrament i que no van poder completar el programa com estava previst. Afortunadament, el cantant va sortir del teatre pel seu propi peu i va ser traslladat a l’hospital. El missatge de l’equip va transmetre bons desitjos: "Li manem un petó gran i desitgem que es millori ràpid per poder tornar a rebre'l aviat".

Avui dimecres, Raphael serà sotmès a més proves per "descartar qualsevol cosa", segons van informar fonts properes. Malgrat la preocupació, en el seu entorn asseguren que estan "molt tranquils" i destaquen que l’ocorregut ha estat "passatger". Els seguidors del cantant continuen expressant el seu suport en xarxes socials, esperant una ràpida recuperació. La notícia n’ha deixat consternats molts, però l’esperança de la seua ràpida recuperació roman intacta.

Raphael.Atresmedia

Raphael, nascut a Linares el 1943, té una carrera musical de més de sis dècades. Lluny de voler retirar-se, acaba de llançar un nou disc i planejava iniciar una nova gira per a 2025.

En les últimes setmanes, a més de la promoció del seu nou disc Ayer... encara, un recopilatori de grans cançons franceses dels anys 60 i 70, va gravar a Linares, el seu poble natal, una nova versió de la seua mítica nadala El Tamborilero, amb tot el poble participant en els cors. Aquesta col·laboració tan especial reflecteix l’afecte que sent per les seues arrels i la connexió amb el seu públic.