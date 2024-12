Ana Rosa Quintana posa els seus col·laboradors a cantar en l’especial musical de Nochebuena

Després del seu emotiu comiat de TardeAR la setmana passada, on va presentar un programa en viu des de les zones afectades per la DANA, Ana Rosa Quintana torna amb una edició molt especial per a la tarda de Nochebuena. En aquesta ocasió, la periodista es posarà al capdavant de A Cantar!, un divertit i sorprenent musical ple de rialles, música i emoció.

En A Cantar!, els col·laboradors de TardeAR es dividiran en dos equips per enfrontar-se en un duel de cançons. Els participants demostraran el seu talent musical interpretant grans temes com Para fer bé l’amor de Raffaella Carrà, Cor partío d’Alejandro Sanz i Guineu de Nebulossa. Aquest primer especial està dissenyat per oferir no només bona música, sinó també moments carregats d’humor i sorpreses. A més, hi haurà una actuació especial i un brindis final entre els participants.

L’elenc d’aquest programa especial està compost per alguns dels col·laboradors més carismàtics de TardeAR, com Boris Izaguirre, Manu Marlasca, Leticia Requejo, Marina Rivers, El Cordobés, Marisa Martín Blázquez, Antonio Montero, Cristina Cifuentes i Carolina Ferre. Tots competiran amb entusiasme, però només un s’emportarà la victòria. La tasca de jutjar les actuacions recaurà en tres grans personalitats de l’espectacle: Lolita, Mario Vaquerizo i Alaska, que aportaran el seu característic humor i visió crítica a l’esdeveniment.

Ana Rosa Quintana

Encara que Ana Rosa no serà al capdavant de TardeAR durant les festes, el programa continuarà amb la seua emissió habitual. El 31 de desembre, TardeAR oferirà un repàs dels moments més destacats de l’any, que inclourà l’actuació especial de Manu Tenorio i una secció divertida on els col·laboradors de SalseAR i Taula Vip provaran un singular menú de Nochevieja.

Amb aquests especials, TardeAR reafirma la seua posició com un referent televisiu de les festes nadalenques, destacant per la qualitat, la proximitat i el caràcter inconfusible de Ana Rosa Quintana.